Půvabné koňské veterinářky nafotily kalendář, pomáhají tím dětem s rakovinou

Vydat se na profesní dráhu veterináře koní je složitá profesní volba, protože ruku na srdce, peníze se dají vydělat jednodušším způsobem. „Já jsem na telefonu 24 hodin 7 dní v týdnu, takže pochopitelně se těžko něco plánuje. Někdy je to škoda, člověk má něco domluvené, ale pak zavolá majitel koně a já stejně zase všechno odvolám a jdu tam,“ říká Vodičková.

Pracovní den na hnoji

Práce s koňmi je podle ní nesmírně těžká jak fyzicky, tak psychicky. „Co si budeme povídat, koňské stáje nejsou nejčistější prostředí na světě, takže klidně tam napište, že trávím pracovní den na hnoji. V podstatě to tak je,“ dodává s úsměvem Vodičková.

Svou práci si vybrala, ke koním ji to vždycky táhlo a sama také tři koně vlastní. Zdaleka ne každý mladý veterinář ale chce jít touto cestou. „Mám pocit, že koňská veterina umírá, není o ni zájem. Každý chce dělat v pěkné ordinaci, mít ordinační hodiny, prostě je to jednodušší než práce s koňmi,“ dodává Vodičková.

Koně trpí potichu

Práce s koňmi má svá specifika. „Koně trpí a žádné velké zvuky u toho nevydávají, což ale neznamená, že je to nebolí. Koně taky nesbalíte do tašky a nepřijedete někam do ordinace, jako kočku. Pokud ho vezete, chce to často předchozí ošetření, někdy pak jde doslova o minuty. Právě proto je důležité, abychom přijeli co nejrychleji a dokázali pomoci,“ vysvětluje Vodičková. Jako živnostnice si musela sama pořídit plně vybavenou sanitku, kterou i sama řídí a jezdí s ní za nemocnými koňmi. „Někdy jsem z toho dost unavená a říkám si, jestli mi to za to stojí, ale ne, neměnila bych,“ dodává Vodičková.

Kalendář, který nafotila Vodičková a její kolegyně, má ale za cíl pomoci onkologicky nemocným dětem. Výtěžek z jeho prodeje půjde na konto Nadačního fondu Krtek. Kalendář si mohou zájemci zakoupit zde. „Jsem ráda, že mě k této akci přizvala paní doktorka Bezděková, což je přední specialistka na interní nemoci koní. Bylo super, že jsme mohly ukázat samy sebe, že vypadáme lépe než jako šmudly od koní," uzavírá Vodičková.

