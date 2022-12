Nemocní mohou ušetřit peníze: Pojišťovny jim vrátí i velké sumy za léky

Náklady na živobytí se nyní zvyšují den ze dne. Nejde přitom jen o bydlení a potraviny, ale také o léky, které zvláště u důchodců tvoří mnohdy značnou část měsíčních výdajů. A zdražování je momentálně jedním z nejčastějších témat hovorů jak mezi mladými lidmi, tak i mezi seniory. Mnozí ale ani netuší, že mohou využít ochranných limitů na doplatky na léky, které jim po splnění daných pravidel vrátí část vydaných peněz zpět. Není to složité, ale je třeba znát několik základních pravidel.

Co je to ochranný limit?

Jde o výši doplatku na léky na předpis či lépe řečeno o hranici, která stanovuje, jakou sumu musí uhradit sám pacient. Nad tuto pomyslnou červenou čáru je možné žádat o vrácení doplatku u své zdravotní pojišťovny. Tato možnost se ale vztahuje jen na některé konkrétně vymezené léky. Jde o tak zvaně započitatelné doplatky, což jsou ty, které platíme za léky na předpis lékaře a jsou částečně hrazeny ze zdravotního pojištění.

Pouze pro nejlevnější varianty

Pokud je na trhu více léků s jiným názvem a cenou, které ale obsahují stejnou účinnou látku ve stejném množství, musíme počítat s tím, že bude do limitu započítán pouze doplatek za ten z léků, který je na trhu dostupný za nejnižší cenu. Vyplatí se proto se v lékárně zeptat, zda vám doktor náhodou nepředepsal zbytečně drahý přípravek, který je možné bez problémů nahradit levnějším, ale stejně účinným. Může se ale stát, že z nejrůznějších důvodů nemůžete nejlevnější lék brát, pak samozřejmě doktor předepíše ten za vyšší cenu, ale na recept musí vyznačit, že jej není možné zaměnit. V takovém případě pak pojišťovna započítá plný doplatek.

Jaké jsou výše ročních limitů?

limit 500 Kč ročně platí pro invalidní důchodce a lidi starší 70 let včetně roku, v němž tento věk dovrší

limit 1 000 Kč platí u dětí a u osob mezi 65. a 70. rokem věku

limit 5 000 Kč u ostatních pojištěnců

Žádost není nutná

O vrácení peněz, vydaných podle výše uvedených pravidel nad ochranný limit, není nutné žádat, protože lékárny informují o útratě patřičné zdravotní pojišťovny. Ty jsou povinny samy vést evidenci a v případě překročení horní hranice v jednotlivých čtvrtletích roku po jeho ukončení peníze vrátit na účet klienta. Je ale samozřejmě nutné, aby pojišťovna měla číslo účtu k dispozici. Pro konkrétní informace je v případě pochybností dobré kontaktovat přímo jednotlivé zdravotní pojišťovny, protože může dojít k neočekávaným změnám a byla by škoda o nárok na vrácení doplatku přijít.

Doplatky na léky, které překročí stanovenou hranici, musí pojišťovny vrátit do dvou měsíců, respektive 60 dní od skončení daného čtvrtletí. To neplatí u částek do 200 Kč, které jsou převáděny do dalšího období a připočítány k dalším výdajům. Nepřicházejte tedy zbytečně o peníze, které mohu zůstat nebo se vrátit na váš účet.

Zdroj: SUKL, VZP, Finance

