Rakovinu prostaty dokáže vyčichat elektronický nos: Stačí vzorek moči a muži budou mít brzy jasno

Rakovina je onemocnění, které děsí již jen svým názvem, ačkoliv ne všechny její podoby jsou stejně nebezpečné. Rakovina prostaty ale bohužel patří mezi ty, kterých je nutné obávat se opravdu hodně. Pokud totiž dojde k jejímu odhalení v pozdějších stadiích, kdy se již objevují v těle metastázy, je naděje na přežití následujících pěti let třicetiprocentní. Je tedy zřejmé, že právě zde je včasná diagnostika doslova život zachraňující nutností. Jestliže jsou totiž nádory prostaty odhaleny včas, hovoří lékaři o stu procentech pacientů, kteří oslaví narozeniny i po dalších pěti letech (samozřejmě pokud nezemřou z jiné příčiny).

Rakovinu vyčenichá nový přístroj

Problémem je mnohdy skutečnost, že se potenciální pacienti zdráhají podstoupit tradiční vyšetření. Právě ti by tedy měli doslova zajásat nad objevem vědců, kteří stvořili jakýsi elektronický nos, přístroj, který dokáže rakovinu skutečně “vyčenichat” bez zásahu do těla. Jak má novinka fungovat? Podle zprávy o výsledcích výzkumu, publikované v odborném časopisu International Journal of Urology, dokáže nové zařízení identifikovat ve vzorku moči specifické těkavé molekuly, které jednoznačně souvisí s přítomností rakovinného bujení v prostatě. Pacienta tedy vyšetření nezatíží víc než nutností odevzdat běžný vzorek moči.

Překvapivá úspěšnost

Elektronický nos má podle prozatím publikovaných informací velmi dobrou spolehlivost - dokonce mnohem vyšší, než je tomu u doposud běžně používané biopsie (tedy odběru vzorku tkáně a její kontrola na přítomnost rakovinných buněk). Zatímco biopsie i s podporou magnetické rezonance objeví přibližně 45,8 % nádorů prostaty, elektronický nos v rámci výzkumů prokázal více než 85% úspěšnost v případě pozitivních výsledků a bezmála 80% úspěšnost u vyloučení rakoviny, tedy u pacientů z tohoto pohledu zdravých.

Za všechno "mohou" psi

Jak vlastně vědce napadlo vytvořit takovéto zařízení? Za prvotním nápadem jsou psi a jejich schopnost odhalit člověka, postiženého rakovinou, po čichu. Bylo tedy zřejmé, že tito pacienti vylučují těkavé látky, odhalitelné vynikajícím psím čichem. Když to dokáží právě psi, proč by nebylo možné s využitím nejmodernější techniky udělat totéž? Jak se ukazuje, možné to je. „Stejně jako u psů i elektronický nos prošel obdobím výcviku, který provádělo přibližně 530 lidí, což umožnilo inženýrům z Politecnico di Milano, profesorce Lauře Capelle a doktorce Carmen Bax, doladit parametry analýzy a naučit přístroj určit, zda vzorek moči patřil zdravému člověku, nebo pacientovi s rakovinou prostaty,“ uvedl pro International Journal of Urology člen výzkumného týmu doktor Fabio Grizzi.

Víc než nadějná cesta

I když budou podle dalšího z výzkumníků, kteří se na vytvoření elektronického nosu podíleli, Gianluigia Tavernya, nutné další testy před uvedením tohoto neobyčejně prospěšného přístroje do praxe, vše se prozatím jeví jako více než nadějné. Muži tak mají naději, že brzy budou mít možnost podstoupit jednoduché neinvazivní vyšetření, které jim s prozatím nejvyšší možnou úspěšností může sdělit pravdu o rakovině prostaty.

Zdroj: medicalxpress, Materdomini, International Journal of Urolgy

