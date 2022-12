Psi zlepšují náš celkový zdravotní stav, potvrzuje studie

Sdílení domu či bytu s pejskem může být poměrně náročné, boty musíte pravidelně uklízet do botníku, jinak si nemůžete být jisti, že je ráno najdete ve stejném stavu. Musíte se také připravit na občasné nehody na vašem novém bílém koberci.

Pejskové navíc línají, jejich majitelé tak musí počítat s tím, že budou mít nábytek, ale i oblečení čas od času pokryté psími chlupy.

Spolubydlení s čtyřnohým kamarádem může znamenat mimo jiné také to, že se budete muset zbavit některých svých oblíbených pokojovek, pejsci je totiž rádi ochutnávají a u některých druhů by to mohlo skončit podrážděným žaludkem zvířete nebo dalšími zdravotními problémy.

Navíc s vašim novým přírůstkem do rodiny budete muset chodit na pravidelné procházky a počítat s tím, že pokud byste chtěli odjet na dovolenou, kam váš domácí mazlíček nesmí, musíte si zařídit hlídání. Všechny tyto důvody se lidem, kteří uvažují o pořízení si pejska nebo rovnou dvou, honí hlavou.

Pokud o rozšíření vaší rodiny o malého čtyřnohého chlupáče uvažujete i vy, měli byste mít na paměti také to, jak vám pejsek může pomoci. V roce 2020 studie totiž potvrdila, že psi mají pozitivní vliv na náš zdravotní stav.

Zvyšují naši denní aktivitu

Jedním z největších benefitů vlastnictví čtyřnohého chlupáče je to, že nás donutí se více hýbat. S pejskem si totiž zkrátka nemůžete dovolit některé dny ani nevyjít z bytu, potřebují totiž své pravidelné procházky.

Studie dokazují, že zařazení pravidelných procházek se psem do naší každodenní rutiny má pozitivní vliv na náš celkový zdravotní stav.

Méně stresu

To ale rozhodně není vše, psi nám totiž do každého dne vnáší trochu radosti, dokazují to i výzkumy. Pouhé pohlazení psa může snížit množství stresového hormonu kortizolu v našem krevním oběhu a snížit tak úroveň stresu, který pociťujeme.

Interakce s vaším čtyřnohým kamarádem navíc zvyšuje hladinu hormonu oxytocinu, neboli hormonu štěstí, v našem krevním oběhu a navozuje nám tak pocit dobré nálady.

Stres je navíc spojený se zvýšeným rizikem celé řady vážných onemocnění včetně rakoviny, jak dokazují výzkumy. Snížením hladiny kortizolu v krvi vám tak v některých případech psi mohou pomoci předejít i předčasné smrti.

Zdroj: Time, John Hopkins Medicine

