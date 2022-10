Zohavená žena svěřila, co jí provedl rozzuřený pes. Dnes díky tragédii inspiruje ostatní

K tragédii, ze které mrazí, došlo 3. listopadu roku 2020. Rozzuřený pes tehdy mladé Brooklinn změnil celý život, zakousl se jí přímo do obličeje a připravil ji o horní ret. Tehdy totiž měla poprvé účinkovat v televizní reklamě, která by možná vedla i ke kariéře herečky, to už ale mladá dívka nyní nezjistí.

Ze spolupráce tehdy po útoku psem, který ji zohavil, bohužel sešlo. Brooklinn se ale kariéry herečky a modelky tak rychle nevzdává, věří, že útok psem neznačil její konec, ale začátek.

Dívka totiž prodělala již celou řadu operací, které jí měly navrátit její původní vzhled, a je připravená podstoupit další. Minulý rok se svým fanouškům na sociální síti YouTube svěřila s tím, že podstupovat jednu operaci za druhou je neuvěřitelně těžké. Po zákroku totiž vždy následuje dlouhý pooperační režim, který vyžaduje, aby dívka mimo jiné jedla hadičkou a pozastavila svůj sociální život.

„Jsem strašně ráda za to, že mám naději, že se můj život vrátí do normálu. Vůbec se mi ale nechce znovu podstupovat celý proces hojení. Musíte při něm zkrátka úplně zastavit svůj život,“ svěřila se Khoury.

„To pro mě bude hodně těžké. Já jsem totiž hodně aktivní člověk, ráda sportuji a toho se budu muset na nějaký čas vzdát. Také to není úplně lehké ani po psychické stránce,“ pokračovala.

Den, kdy na ni zaútočil agresivní pes, tak změnil nejen to, jak vypadá, ale celý její život. Hned po operaci Brooklyn nemohla ani hýbat rty, několik dní se tak ani nemohla najíst a živiny jí musely být podávány tekutou formou. Tým zkušených lékařů jí horní ret obnovil pomocí kůže z její paže.

Rozhodně ale nešlo o rutinní operaci. Celý proces obnovy horního rtu byl extrémně náročný jak na rekonvalescenci, tak na provedení. Svědčí o tom mimo jiné i fakt, že Brooklinn trvalo celý rok, než našla chirurga ochotného se tak složitého estetického zákroku ujmout.

„Není to totiž jen o tom, že se vezme kůže z těla a dá se na obličej,“ dodala dívka. Chirurg totiž také musí zařídit, aby k nové části rtu po operaci správně proudila krev, jinak by nová tkáň na obličeji dívky odumřela.

Zdroj: Daily Star

