Cestovatel časem varoval před setkáním s inteligenčně nadřazenou bytostí. Povede k válce

Někteří z nás jsou přesvědčeni o tom, že cestování časem existuje, jiní ale přesuny v časoprostoru považují spíše za pohádku pro malé děti. Ať už je to, jak chce, na sociálních sítích se objevil jeden uživatel, který tvrdí, že je cestovatelem času, který nás přišel varovat před událostmi, které nás čekají a neminou.

Na svůj profil na sociální síti pravidelně zveřejňuje nejrůznější varování týkající se budoucnosti, kterým se můžeme vyhnout nebo se na dané události alespoň pořádně připravit. Některé své sledující varováním týkajícím se roku 2023 vyděsil k smrti, jiné nechal chladnými.

Muž, který tvrdí, že je cestovatelem časem z roku 2869, se údajně snaží varovat co možná nejvíce nic netušících pozemšťanů před události, které se k nám každým dnem nebezpečně přibližují. Ve videu, které zveřejnil na své sociální síti, dokonce uvedl seznam termínů, které by si podle něj měli všichni raději dobře poznamenat.

Silné zemětřesení na Aljašce

Mezi událostmi, před kterými údajný cestovatel časem varoval, bylo i několik přírodních katastrof, ze kterých přechází mráz po zádech. Dne 18. března nás podle videa čeká zemětřesení o síle 8,1 Richterovy škály, které zasáhne Wisiller na Aljašce.

Tvor několikrát větší než modrá velryba

Následující varování není dobrou zprávou pro ty, kteří mají strach z hluboké vody a tvorů, kteří se v těchto vodách skrývají. Údajně totiž bude 26. června v hlubinách Pacifického oceánu objeven obr, mořský tvor mnohem větší než modrá velryba.

Podle uživatele na sociální síti, který tvrdí, že do našeho času přicestoval z budoucnosti, by tento tvor měl měřit neuvěřitelných 107 metrů.

Samci modré velryby se dorůstají 20 až 21 m, samičky tohoto savce 23 až 24 m, nově objevený tvor by tak měl velikost modré velryby přesáhnout až pětkrát.

Intergalaktická válka

Dne 1. října nás podle videa čeká první setkání s "Golothy". Podle uživatele, který informaci zveřejnil na sociálních sítích, by se údajně mělo jednat o druh bytosti, která je mnohem inteligentnější než lidé. Lidstvo by se tak mělo poprvé setkat s inteligenčně nadřazenou bytostí. Podle zveřejněného příspěvku ale nepůjde o nic, na co bychom se měli těšit. Toto setkání později totiž povede k interdimenzionální válce, ve které vzhledem k vysoké inteligenci bytostí z vesmíru nebudeme mít příliš vysoké šance na výhru.

Řada uživatelů na děsivou předpověď a varování nereagovala tak, jak údajný cestovatel časem doufal. Prostor pro komentáře pod videem se totiž zaplnil skeptiky, kteří začali jednotlivá varování vyvracet.

Někteří z uživatelů se příspěvkem náramně bavili, brali ho tedy spíše jako vtip, ne jako něco, co by měli brát vážně. „Trailer k roku 2023 nevypadá vůbec špatně,“ zažertoval jeden z nich pod příspěvkem.

Zdroj: Daily Star, Treehugger

