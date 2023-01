Mafián Messina Denaro: Jak se dokázal třicet let vyhýbat spravedlnosti?

Šéf sicilské mafie Messina Denaro byl zatčen v Palermu na Sicílii. Tým příslušníků ozbrojených sil ho dopadl v soukromé klinice, kde se údajně léčil s rakovinou.

Podle velitele jednotky pro speciální operace pomohl s dopadením policii Denara právě jeho zdravotní stav, s rakovinou se totiž léčil už rok. Bylo tak jednodušší hledaného zločince zaměřit a zadržet ho v luxusním soukromém zdravotnickém zařízení, které pravidelně navštěvoval. Jeho léčba bude pokračovat ve vězení.

Jak se Messinu Denarovi podařilo 30 let unikat spravedlnosti?

Šéf sicilské mafie se v roce 1993 po četných obviněních ze závažných zločinů stáhl z veřejného života. V následujících letech někteří mafiáni, kteří vystoupili jako státní svědci, osvětlili Denarovu důležitou roli v Cosa Nostře, která byla do té doby pouze předmětem dohadů.

Denaro měl pro vyhýbání se zákonu detailně promyšlený systém, který zahrnoval i důmyslnou komunikaci.

Vše zařizoval prostřednictvím pizzini, tedy systému, který je založený na komunikaci malými kousky papíru. Dokonce ani v tomto systému nenechával nic náhodě a nepoužíval své pravé jméno, komunikoval pod pseudonymem Alessio.

Nebyl tím typem zločince, který by utekl a schovával se někde v zahraničí. V italské provincii Trapani byl totiž chráněný, stále měl loajalitu místních. Dokonce i "na útěku" měl obrovské příjmy z hazardních her, pašování drog a celé řady dalších nelegálních aktivit v zemi i za hranicemi Itálie. Během vyhýbání se svobodě dokonce bez problémů cestoval do zahraničí "za prací", vždy se ale vracel zpět na Sicílii. Jeho návraty se v poslední době staly nepravidelnými a méně častými.

Z čeho je Messina Denaro obviněn?

Messina Denaro je obviněný z celé řady vážných zločinů, mezi které patří mimo jiné zabití protimafiánských žalobců Paola Bosellina a Giovanniho Falconeho v roce 1992, bombové útoky v Římě, Miláně a Florencii v roce 1993, které si vyžádaly několik životů, a také únos, mučení a vražda náctiletého syna mafiána, který se stal státním svědkem.

V roce 2002 byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu doživotního odnětí svobody.

Denaro se pyšnil počtem mrtvol

Sám se dokonce vytahoval s tím, že by lidmi, které on sám zabil, dokázal zaplnit celý hřbitov. Toto tvrzení bohužel nelze potvrdit, je ale v souladu s legendami, které tohoto brutálního mafiánského šéfa obklopují. Údajně je právě on tím, kdo se z velké části postaral o nechvalnou reputaci Cosa Nostry.

Jde o mafiána, který podle vyšetřovatelů spojuje starou a moderní mafii. Podle bývalé soudkyně je to zločinec, který bere mafii jako nadřazený stát, který zahrnuje jen hrstku vyvolených. Je ale také chamtivý, nebere ohledy na ostatní a pustí se do jakéhokoliv typu podnikání, které mu přinese zisk.

Zdroj: Al Jazeera, BBC, The Guardian

