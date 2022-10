Cestovatel časem varuje před mimozemskými bytostmi. Údajně se s nimi brzy setkáme

Údajný cestovatel časem, který na sociálních sítích vystupuje pod jménem Eno Alaric, hlásá, že se do naší doby vrátil z budoucnosti. Udělal to prý jen proto, aby nás mohl varovat. Tvrdí, že se v prosinci stane něco, na co bychom se měli pořádně připravit.