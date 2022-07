Nálet na Los Angeles v roce 1942: Místo Japonců zaútočili mimozemšťané, událost popsali svědkové

Velký nálet na Los Angeles nebo bitva o Los Angeles se odehrál v noci 24. února roku 1942. Amerika byla už tři měsíce ve válce, navíc stále tak trochu v šoku z japonského překvapivého útoku na základnu Pearl Harbor. Žádné nebezpečí se nesmělo podcenit a nikdo nevěděl, kdy dojde k dalšímu útoku.

Vojáci u protiletadlových zbraní měli často nervy napjaté k prasknutí. V Los Angeles ve 2:25 zahájily protiletadlové baterie zuřivou palbu na objekty na obloze. První myšlenka byla jasná – jsou to Japonci a jejich bombardéry napadly poklidné Los Angeles. Jenže věci vypadaly podle svědků úplně jinak.

Žádní Japonci, ale UFO

Našli se třeba lidé, kteří tvrdili, že na nebi pluly velké objekty, které jako by byly chráněny silovým polem. Palba děl na ně neměla nejmenší účinek, navíc se chovaly a vypadaly úplně jinak než japonská letadla. Palba po těchto objektech trvala tři hodiny. Během té doby dole ve městě došlo ke zmatkům a panice, tři lidé zahynuli při dopravních nehodách, další tři dostali z celé té hrůzy infarkt a rovněž zemřeli. Palba poškodila několik budov.

Tříhodinová palba

Tříhodinová palba nepřinesla naprosto žádný efekt. Nebylo sestřeleno vůbec nic, žádné japonské letadlo, ani mimozemský talíř. Armáda vydala stanovisko, že šlo o planý poplach, který přerostl v hysterii trvající tři hodiny. Nic, co by si chtěla US Army dát za rámeček, takže se o celé bitvě začalo raději mlčet. Jenže to byla jen voda na mlýn konspirátorů.

Že Japonci neměli ani tehdy ani nikdy jindy možnost napadnout Los Angeles, dnes víme s naprostou jistotou. Žádné japonské letadlo se nad americkou pevninu vyjma Pearl Harboru za války nedostalo. Velmi rychle se proto rozšířil názor, že šlo ve skutečnosti o palbu na mimozemské talíře, které se podařilo odrazit, a armáda to pak všechno raději ututlala.

Planý poplach, nebo boj o Zemi?

Ve skutečnosti armáda celou bitvu opakovaně vyšetřovala, nakonec v roce 1983 definitivně konstatovala, že se nad Los Angeles zatoulal oné noci meteorologický balón, na který zahájila palbu protiletadlová baterie, ke které se připojily další, což jen zvýšilo paniku. Tím, jak pálily na nebe desítky hlavní, vznikala velmi efektní světelná podívaná, ve které se nezkušené posádky děl těžko orientovaly, a tak střílely dál. Chaos, zmatek, blázinec, ale nikoliv UFO. To samozřejmě nepřesvědčilo zástupy ufologů, kteří dodnes věří, že šlo o jednu z prvních zdokumentovaných bitev lidí proti kosmickým lodím vesmírných vetřelců. Naštěstí jsme vyhráli.

Zdroj: history.com

