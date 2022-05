Chladnokrevní vrazi důchodců manželé Stodolovi: Co se tenkrát opravdu stalo?

Dana Stodolová, rozená Bábiková, byla před manželstvím s Jaroslavem vdaná už dvakrát. S druhým manželem odcestovala do Kanady, kde se živila jako barová tanečnice a striptérka. Právě tehdy měla být cestou z práce znásilněna, čímž utrpěla trauma, a následně se stát závislou na lécích. Když si vzala Jaroslava Stodolu, byl už čtyřikrát trestaný.

Pocházel také z problémové rodiny, ačkoliv ho okolí znalo spíše jako klidného člověka, byť v opilosti agresivního. Počátkem všech jejich problémů měly být nesnáze s nalezením stabilního zaměstnání a s tím související vznik finančních problémů.

Ženu zakopali na zahradě i s cestovními doklady

Zabíjeli v letech 2001 a 2002, za své oběti si vybírali bezbranné seniory, u kterých předpokládali, že jsou bohatí. Když byli ale zadrženi, vinu sváděli jeden na druhého. Stodola se dokonce obhajoval tím, že ho manželka naváděla s příslibou soulože. Sériových vrahů neskrývá česká kriminalistika tolik, Stodolovi se ale zapsali do dějin. Činy naplánované jako loupeže končily často krutou vraždou. Například senior Jaroslav Šanda (75) při potyčce se Stodolou strhl jeho masku, Stodola zpanikařil a uškrtil ho. Mrtvolu potom uložil do postele a ukradl vše, co šlo. Včetně jídla a pití. Kolem jeho mrtvoly měl rozestavět svíčky, přičemž dům začal hořet. Jelikož se prý Šanda nechával slyšet, že: "Raději svůj dům zapálím, než ho dám dětem!" byl tento čin vyhodnocen jako sebevražda.

Patolog přehlédl několik skutečností, které ho mohly k vraždě navést. Šlo například o zlomenou jazylku, která napovídá rdoušení. Další obětí Stodolových byla seniorka Růžena Skohoutilová (68), kterou Stodolová napadla tyčí a společně se Stodolou svázala. Chtěli, aby prozradila, kde má šperky. To ale žena neudělala, a tak ji udusili. Aby navodili dojem, že seniorka odcestovala, zakopali ji na zahradě s cestovními doklady a věcmi denní potřeby. Dokonce Stodolová mluvila s její dcerou po telefonu přes kapesník, aby ta nic nepoznala. O půl roku později ji na zahradě našel zeť, když stavěl fóliovník.

Profimedia V roce 2022 se bude natáčet film Petra Hátlého Manželé Stodolovi.

Sladkosti je zradily

Za oběť jim padlo celkem 8 lidí důchodového věku. Na jejich případech skvěle sedí pořekadlo, že pod svícnem je největší tma. Kvůli pochybení vyšetřovatelů a patologů se policie na jejich stopu dostala až v prosinci 2002. Při loupežném přepadení v obci Brněnec na Svitavsku zemřely dvě starší ženy, jejich matku Boženu policisté ale našli v domě ještě živou.

Božena chtěla tou dobou koupit ubytovnu, kde Stodolovi bydleli, domnívali se proto, že je opravdu bohatá. Právě ta ale popsala pachatele jako "toho vysokého z Kolářovy vily", jak se ubytovně přezdívalo. Trvalo další tři měsíce, než policisté nasbírali dostatek důkazů, aby dvojici zatkli. Nejdříve měli ve svém hledáčku pouze Jaroslava.

Je to mrcha! prohlásil Stodola a začal vypovídat

Stodola byl v hledáčku policie kvůli své kriminální minulosti už nějaký ten pátek. V únoru 2003 se měla Stodolová úmyslně ušpinit bahnem, aby pak Stodola zazvonil na dům Josefa Peroutky, zda mu poskytne vodu pro jeho těhotnou manželku, která omdlela před domem. Důchodce je brankou vpustil dovnitř, Stodolovi ihned s nožem v ruce začali dům prohledávat. Muž je upozornil, že čeká svého syna, proto manželé ho ve spěchu zavřeli ve sklepě a odcizili pouze sladkosti a mobilní telefon. Při svém odchodu se potkali s policistou, který se podezřelými úmrtími seniorů v blízkém okolí už nějaký ten čas zabýval. Co tam dělají, mu nedokázali dost dobře odůvodnit. Když se Peroutka dostal ze sklepa ven, oznámil loupežné přepadení a policista si to spojil. Právě tehdy byli zadrženi.

Při svých výpovědích vinu přiznal, podíl své manželky na vraždách ale dlouho bagatelizoval. Při rekonstrukci se ale ukázalo, že například vůbec neví o poranění na rukách Heleny Cerhákové. Právě té měla Stodolová podřezat po smrti zápěstí, aby to vypadalo jako sebevražda sester, která vyústila v srdeční selhání jejich matky Boženy Cerhákové. Ta byla ale tou, která Stodolu označila. K největšímu zvratu došlo ve chvíli, kdy Stodolová začala vypovídat k vraždě Marie Čondlové z Kardašovy Řečice. Vše popsala až překvapivě přesně, odvolávala se ale na to, že jí to manžel vyprávěl. Stodola měl právě v tu chvíli prohlásit, že jeho manželka je mrcha, a už ji nadále nekryl. Následně popsal průběh dalších zločinů.

Stodolovi byli odsouzeni v roce 2004. O dva roky později se v nepřítomnosti po vzájemné dohodě rozvedli. Ačkoliv se mohli během výkonu trestu stýkat, komunikovali spolu jen písemně. Server dotyk.cz v listopadu 2021 uvedl, že Dana skončila v ženské věznici v Opavě, kde se stará o prádelnu. Nyní je ve věku 51 let.

Pro blesk.cz uvedla, že se k ní ostatní spoluvězenkyně chovají dobře, a svou vinu popírá. Dle jejích slov za hrůzné činy může její manžel. Tvrdí, že chce, aby pravda vyšla najevo, ale že neví, zda na manžela říct vše, co ví. Jaroslav Stodola je ve Valdicích, lepí obálky. Letos 8. května mu bude 56 let. Vinu za svůj osud dává dodnes své manželce.

