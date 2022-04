Nadávky a lži na sociálních sítích: Snese internet všechno? Známou influencerku žalují

Influencerka Cassie De Pecol, kterou na sociální síti Instagram sleduje více než půl milionu lidí, si postavila kariéru na tvrzení, že jako první procestovala úplně celý svět. A to navzory tomu, že je mnoho těch, kteří tvrdí, že to stihli před ní. Natáčí podcast, vydala knihu a také přednáší. Teď ji však za její samozvaný titul žalují. Přichází doba pravdy?

Lživé tvrzení možná nezůstane bez postihu

Skupina na ochranu spotřebitelů Travellers United influencerku žaluje za to, že si na nepravdivém tvrzení postavila kariéru, rozšířila publikum a získala tak cenná sponzorství a spolupráce. Žaloba by tak mohla přivést k nečekané odpovědnosti průmysl sociálních sítích, který je dnes pro statisíce lidí velmi lukrativní obživou. Cassie není první ženou, která procestovala celý svět. Dokonce není ani první ženou, která ho procestovala sama. Je však první, která to tvrdí na sociálních sítích.

Žaloba dokonce pracuje s tvrzením, že Cassie podvedla nejen své sledující, ale také firmy, se kterými spolupracuje. Mezi nimi je například známý výrobce žiletek Venus. Cassie to označuje za útok na své úspěchy. Ve skutečnosti by takové rozhodnutí mohlo založit významný precedent pro spolupráce na sociálních sítích. Žalobě nahrává, že Washington má velmi přísné zákony na ochranu spotřebitele a klamavou reklamu neodpouští.

Neoznačená reklama na sociálních sítích

U nás je v posledních letech velkým tématem neoznačená reklama na sociálních sítích. Vzniklo mnoho iniciativ, jak upozornit na nutnost označení spolupráce. Mezi prvními u nás za to bojovala Tereza Salte (na sociálních sítích jako TerezaInOslo) se svým manželem. Na podobném principu dokonce založili agenturu Elite Bloggers. Influencer marketing míří na důvěru sledovatelů, kteří se chtějí svému idolu, mnohdy fanaticky, podobat. Všimli jste si někdy všetečných otázek pod fotografií? Odkud máš ten kabát? Odkud máte ten kočárek? Kde jste pořídili tuhle kuchyň? Firmy brzy využily potenciál důvěry a nový druh marketingu byl na světě.

Do jisté míry prorocký byl v tomto film Jonesovi s Demi Moore a Davidem Duchovnym v hlavní roli. Jejich prací bylo ukazovat nové výrobky firem, a tím je uvést na trh. Skončilo to smrtí jednoho ze sousedů, který se kvůli touze vyrovnat svým movitým sousedům dostal do fatálních dluhů, ze kterých neviděl cestu. David Duchovny se po této události ve filmu přiznal, že je lhář a je placen za propagaci. To samé se dnes děje na sociálních sítích. Za tučné částky jsou dnes mnozí influenceři ochotni zpropagovat zkrátka cokoliv bez toho, aby to v běžném životě sami používali.

Urážky na sociálních sítích

Bohužel, a to nejen u nás, je fenomén internetové kriminality na vzestupu. Aktivní uživatelé internetu často podcení následky svých slov, které skryti za bezpečím obrazovky vyřknou. Soudy budou samozřejmě hodnotit závažnost činu, jakožto i schopnost výroku narušit vaše práva. Pokud o vás někdo na internetu prohlásí, že jste ho okradli o sumu peněz, může se (za splnění dalších náležitostí) jednat o trestný čin pomluvy.

Internet už dávno není místo, kde by si kdokoliv mohl dovolit všechno. Přesto jsou nenávistné výroky na vzestupu. Známý je u nás případ ženy, která za svůj komentář "Rovnou" k fotografii s přiloženou pistolí k fotografii dětské třídy prvňáků, kterou tvoří příslušníci národnostních menšin, vyfasovala trest odnětí svobody na 8 měsíců s odkladem na 18 měsíců a pokutu 20 000 Kč. Stále však platí i v kyberprostoru využití zásady trestního práva subsidiarity trestní represe. Zjednodušeně řečeno, trestní právo je až poslední možná forma postihu, pokud ostatní prostředky selžou, případně čin naplní znaky trestného činu. Není vyloučeno, že do budoucna se úřady k neoznačené reklamě a urážkám na sociálních sítích budou stavět ještě přísněji než doposud. Celá problematika čelí značné pozornosti i kvůli svému rychlému růstu a významu.

