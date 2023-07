Chyby v Přátelích, za které se tvůrci stydí

Chandler, Ross, Joey, Monica, Phoebe a Rachel. Šestici postav ze sitcomu Přátelé (1994–2004) znají diváci ve více než sto zemích světa. Oblíbený seriál se však nevyhnul omylům. Jedním z nich je role otce Chandlera Binga, kterou si zahrála hvězda 80. let Kathleen Turner (68). Kdyby to šlo, tak by Marta Kauffman, spolutvůrkyně slavného seriálu, vrátila čas. Udělala totiž pořádnou botu!

Tati, nebo mami?

Seriálový Chandler měl matku a otce převlékajícího se za ženu. Postava draq queen s uměleckým jménem Helena Handbasket ale zároveň byla trans ženou, takže se o ní nemělo hovořit jako o otci (navíc homosexuálovi), nýbrž o matce číslo dvě.

Kathleen Turner, herečka známá z filmů Honba za diamantem (1984) a Válka Roseových (1989) pro britský magazín Gay Times v roce 2018 prozradila, že by roli Chandlerova otce (správně matky) již znovu nepřijala, i když si ji užila. Místo sebe by zvolila „skutečnou“ trans ženu.

I proto si spolutvůrkyně Marta Kaufmann, která také stojí za hitem Grace a Frankie na Netflixu, v jednom z rozhovorů pro britskou rozhlasovou a televizní stanici BBC nasypala popel na hlavu a uvedla, že tehdy bylo chybou nepoužívat pro transgender rodiče vhodná zájmena či rovnou postavy. Ale kdo by jí to vyčítal? V devadesátkách šlo o celkem tabuizované téma, stejně jako nedostatek rasové rozmanitosti sitcomu. Všímavému oku neuniknou spíš jiné nesrovnalosti.

Nevysvětlitelné záhady, které vám možná unikly

Zdá se, že výhled z kuchyňského okna bytu Monicy Geller se neustále mění. V některých epizodách je vidět další panelák, pak cihlová zeď, nebo taky nic. Při prvním setkání s jejím bratrem Rossem, který truchlí nad ztrátou své ženy Carol, jež ho opouští kvůli jiné ženě, se dozvídáme, že Carol byla první a jedinou ženou, se kterou kdy paleontolog Ross spal. Chyba lávky!

V sedmé sérii se ukazuje, že Ross měl sex s uklízečkou, když byl na vysoké škole. Chudák taky neví, kolik mu ve skutečnosti je. Prý 29, jenže nějak dlouho – přesně tři roky a tři série. Pak má dokonce hned dvoje narozeniny (první v prosinci a druhé v říjnu). A Rachel? Nejvíce pozoruhodné je její vlastní příjmení. Zatímco Green figuruje v titulcích a na Emmině prvním narozeninovém dortu, dveře v Bloomingdales říkají něco jiného. Na nich figuruje jako Rachel Greene. Inu, chybička se vloudí…

Zdroje: www.theguardian.com, www.usatoday.com, www.wikipedia.org, www.redonline.co.uk

KAM DÁL: Krásná herečka ze Specialistů si otevřela penzion na vesnici. Týdenní pronájem vyjde na 86 tisíc korun.