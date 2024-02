Dcera vzala na rodiče sekeru. Policie zpackala, co mohla, sousedé tomu nechtěli věřit

Když se Lizzie Andrew Borden odhodlala k tak šílenému zločinu, bylo jí dvaatřicet let. Tragédie se odehrála 4. srpna roku 1892 v americkém Fall River a od té doby se o ní psalo po celých Spojených státech, a dokonce i za jejich hranicemi. Zločin, který se tehdy odehrál, děsil všechny čtenáře i ty, kteří si o něm jen vyprávěli. Jak se mohlo něco takového vůbec stát?

Bohatá rodina žila chudě

Lizzie pocházela z velmi zvláštních podmínek. Její otec byl velmi zámožný muž, peněz i majetku měl víc, než mohla kdy jeho rodina potřebovat. Podnikal ve stavebnictví, řídil banky – zkrátka byl to velmi úspěšný muž, v přepočtu na současné poměry jednoznačně dolarový milionář s majetkem blížícím se k hodnotě deseti milionů. Lizzie a její sestra Emma to ale pocítily jen málokdy. Podle Smithsonianmag Magazine byl otec tak šetrný, že v podstatě žili jako chudá rodina. Když dívkám navíc v Lizziiných šesti letech zemřela matka, nevypadal jejich svět nijak růžově.

Nenávist k maceše

Otec snad chtěl dětem přivést novou matku, patrně také toužil po partnerce, a tak se tři roky po smrti své první ženy znovu oženil. Když si Andrew Borden bral svoji vyvolenou Aby, nemohli ani jeden z nich tušit, že si budou vychovávat vlastní vražednici.

Leccos se ale dalo vytušit z nenávisti dívek k nevlastní matce, kterou pokládaly za pouhou zlatokopku. Problémy se stupňovaly, ale svobodná Lizzie i její sestra stále žily s rodiči, poté se přestěhovaly do jiného otcova domu, který od něj získaly. Osudového roku se Lizzie i se svojí sestrou vydala na léto do New Bedfordu, ale zpátky domů se jí nechtělo. Atmosféra tam byla ponurá, plná hádek a obviňování. Komu by se tam chtělo žít?

Dvě vraždy během pár hodin

Osudného dne odešel otec Andrew na procházku a matka uklízela hostinský pokoj. V té chvíli k ní Lizzie přistoupila se sekerou a zasadila jí 17 ran do hlavy. Kolik nenávisti v téhle ženě muselo vězet? Když se kolem jedenácté hodiny vrátil otec domů, chovala se jeho dcera, jako by se nic nestalo. Nechala ho odpočívat na kanapi, a když se ptal po matce, zalhala, že šla k přítelkyni. To ho uklidnilo a usnul.

Bohužel to bylo také naposledy, jak uvádí server Legends of America. I on utrpěl alespoň deset ran stejnou vražednou zbraní, jakou Lizzie ze svého života odstranila i nevlastní matku. Poté zděšeně zavolala služku, aby jí otcovu mrtvolu ukázala. Prý se někdo vloupal do domu a zabil ho.

Sama volala o pomoc

Okamžitě zavolali lékaře a policii. Až poté bylo objeveno také bezvládné tělo Aby, zabité o několik desítek minut dříve. Lizzie ale nikdo nepodezříval a policisté tehdy v domě odvedli prachšpatnou práci. Ani je nenapadlo uvažovat o tom, že by mohlo jít o „domácí zabijačku“. Až o několik dní později padlo podezření právě na Lizzie, kterou spatřil jeden z policistů, hlídajících dům, jak patrně zahlazuje stopy po vraždě.

Ve sklepě byla také nalezena sekera, zjevně naaranžovaná tak, aby to vypadalo, že ji dlouho nikdo nepoužil. Scéna byla ale jasná a záměr snadno odhalitelný. Navíc měla podezřelá žena jeden velký a starý motiv. Otec chtěl část rodinného majetku odkázat dětem své nové ženy a to se jeho vlastním dcerám vůbec nelíbilo. Lizzie šla konečně k výslechu, Emma podezřelá nebyla, protože se prokázalo, že byla v době činu mimo město u svého přítele.

Policie zpackala, co mohla

Pod vlivem tišících léků vypovídala vražedkyně každou chvíli jinak, situaci popsala mnohokrát a mnohokrát svůj popis toho dopoledne také změnila. Policistům se nepodařilo najít ani zakrvácené šaty, dokonce ani přesně prokázat, která sekera byla vražednou zbraní. A tak se stalo, že porota bezmála rok od strašlivé události prohlásila Lizzie Borden za nevinnou. Kdo by tedy ale mohl vraždit? I když se jména střídala a společnost byla v názoru rozdělená, stejně jako novináři, kteří měli tehdy doslova žně, nikdo se nezdál tak jednoznačně podezřelým jako právě Lizzie, i když byl tehdy v domě na návštěvě také bratr Lizziina otce.

Mohli udělat víc?

Ačkoli tehdy policisté jistě spoustu věcí zanedbali, je třeba objektivně připomenout, že měli k dispozici jen zlomek současných možností. Nemohli prozkoumat zbytky krve na sekerce, pokud je neviděli pouhým okem, nemohli pracovat s DNA a podobně. Přesto ale spoustu stop i podle dnešních odborníků nezajistili. A tak se porota, složená z 12 mužů, kteří si v té době nedokázali představit, že by žena mohla projevit takovou krutost, shodla na její nevině. Nedávno ale stanice CBS News zorganizovala rekonstrukci soudního procesu pouze s důkazy, které měli k dispozici tehdejší porotci. Dnešní verdikt by zněl jasně a jednomyslně. Lizzie Andrew Borden by byla shledána vinnou a souzena za dvě vraždy. Tehdy to ale bylo jinak.

Celkem spokojený život

Pravděpodobná vražedkyně a její sestra zdědily po svém otci opravdu velké jmění a přes všechny klepy, které se o nich šířily, žily stále ve stejném městě. Až po velké neshodě v roce 1905 se Emma od Lizzie odstěhovala a setkaly se znovu až v hrobě. Sestry zemřely jen několik dní po sobě v roce 1927 a pochovány byly vedle sebe.

