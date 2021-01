Den nejfantastičtějšího přistání letadla v historii. Kvůli huse v motoru musel pilot předvést riskantní manévr na vodě

Je to tenká hranice, kdy se buď stanete hrdina, nebo odsoudíte přes sto padesát lidí k záhubě. Let US Airways 1549 na pravidelné trase z New Yorku do Seattlu byl přesně tím příkladem velmi nebezpečné zkoušky lidských schopností. 15. ledna 2009 - tedy před 12 lety - se tak odehrál jeden z nejnebezpečnějších, ale zároveň nejfantastičtějších přistávacích manévrů v historii letectví. Hudsonský zázrak může začít…

Kanadské husy v motoru

O tom, že tento let prostě nedoletí do cíle, bylo jasné téměř hned po vzlétnutí. Minutu a půl po startu se totiž letoun dostal do hejna kanadských hus. Tento nemalý tvor s oficiálním pojmenováním Berneška velký způsobil velké potíže. Několik z nich se totiž dostalo do motoru letadla, a tím pádem výrazně klesl v tomto zařízení potřebný tlak.

Radikální změna tlaku v obou motorech a zvyšující se teplota plynů motoru donutila kapitána letadla velmi rychle jednat. Chesley Sullenberger tak byl nucen zapnout pomocnou energetickou jednotku APU, převzal řízení letadla a požádal svého prvního důstojníka, aby našel v příručce Quick reference handbook postup pro tuto nepříjemnou situaci.

Rozhodli se tak restartovat oba motory, ale velký problém nastal ve chvíli, kdy se při nahození podařilo zprovoznit pouze jeden. Ani u prvního však otáčky nedosahovaly potřebných hodnot. Kapitán ohlásil na palubě stav nouze a provedl levou zatáčku zpět. Co bylo dál?

Na řece Hudson

Následně se odehrála situace zcela nevídaná. Vzhledem k tomu, že letadlo ztratilo výšku a výkon, nemohl se kapitán vydat zpět na letiště, odkud vzlétali, a díky technickému stavu letounu nebylo ani možné přistát na nejbližším letišti Teterboro.

Kapitán Chesley Sullenberger se tak rozhodl pro přistání na řece Hudson, které nakonec v neuvěřitelné rychlosti 230 km/h úspěšně provedl. Musel však zvládnout hned několik zásadních úkonů, které by tento odvážný pokus mohly proměnit v katastrofu.

Typ letounu A320 má umístěné motory pod křídly. Při přistání na hladinu je tak velmi důležité, aby oba motory dopadly rovnoměrně a pod správným úhlem. Pilot měl pro tento pokus velmi dobré povětrnostní podmínky a zároveň i řeka Hudson měla klidnou hladinu.

Kapitánovi se tak podařil neuvěřitelný kousek, kdy tak velké letadlo s tolika lidmi na palubě úspěšně přistálo na palubě, aniž by se komukoliv cokoliv stalo. Pilot Sullenberger byl samozřejmě za svůj doslova husarský kousek oceněn napříč americkou společností. Stal se z něj hrdina USA, pochvalu slyšel od odcházejícího prezidenta George W. Bushe a nastupujícího Baracka Obamy. Tento unikátní manévr byl také zfilmován v roce 2016 v úspěšném snímku Sully: Zázrak na řece Hudson.

