Hrozivá předpověď budoucnosti: Co se má stát letos o Vánocích?

Muž na sociálních sítích předpověděl události posledního měsíce tohoto roku.

Prohlašuje se za cestovatele v čase a tvrdí, že do naší doby zavítal z roku 2485. V minulosti mimo jiné předpovídal i to, že na dně Atlantiku leží něco, co se po nalezení stane senzací. Tento měsíc dokonce předpověděl i konkrétní dny, kdy by k daným událostem mělo dojít.

V prosinci nás prý potkají dva šokující jevy, někteří lidé by na konci letošního roku měli údajně získat superschopnosti a také nás čeká něco tak hrozného, že to šokuje celé lidstvo.

„Dne 20. prosince se k nám dostanou energetické vlny ze Slunce a osm lidí získá superschopnosti,“ napsal do videa na svůj online profil.

„Dále si zapamatujte datum 25. prosince. Tehdy se totiž přihodí něco, co změní celý svět. Tato událost konečně prokáže, že jsem skutečně cestovatel v čase,“ dodal.

Ne všichni v něj ale na sociální síti vkládají velkou důvěru.

„Ukaž nám, jaké tvoje předpovědi se vyplnily,“ napsal jeden sledující.

„Věřit tomu budu teprve, až se to stane,“ podotkl další.

„Radši se půjdu dívat na Simpsnovy a budu věřit tomu, že to, co se děje tam, se skutečně stane. To je totiž pravděpodobnější,“ objevilo se pod příspěvkem.

Na sociální síti TikTok ale není jediný, kdo se prohlašuje za cestovatele v čase.

Další z mužů budoucnosti lidstvo varoval před tím, že se v prosinci několik náctiletých bude snažit otevřít portál do jiné dimenze, a dokonce také uvedl, že několik lidí získá nadpřirozené schopnosti ze Slunce. Získání superschopností ale na rozdíl od uživatele thetimetraveler očekával již v říjnu.

