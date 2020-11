Děsuplná nehoda Matthewa Lowa: Stroj mu protáhl tělo mezerou velkou jako obal na CD, a on přesto přežil

Matthew pracoval u jednoho ze strojů, když se mu zachytila kombinéza do zařízení, které jej následně vtáhlo dovnitř. Jenomže otvor, do něhož se jeho tělo muselo vejít, byl neuvěřitelně malý - jak uváděly zprávy o celém neštěstí, šlo o pouhých pět palců, tedy ani ne 13 centimetrů! Ano, zdá se to nemožné. Přesto to jeho tělo zvládlo, samozřejmě že ne bez poškození. V roce 2011, když se nehoda stala, bylo Matthewovi 25 let. O jeho nehodě informovala mnohá britská média.

Děsivá zranění

Po průchodu strojem měl Matthew zlomené obratle, polámanou pánev i několik žeber, potrhaná střeva a mnoho dalších zranění. Přesto se lékařům podařil zázrak a dali jej znovu dohromady, i když tomu sami zprvu nevěřili. Proto také jeho partnerce sdělili, aby očekávala nejhorší scénář. Matthew se ale rozhodl jinak - rozhodl se přežít.

Slyšel jen praskání kostí

Později vyprávěl, že jediné, co v momentě nehody slyšel, byly zvuky praskání kostí a trhání masa. Přesto jediné omezení, které mu po uzdravení zůstalo, je oslabená pravá ruka. „Když mě stroj táhl stále dál, jen jsem se uvolnil, protože jsem věděl, že stejně nemohu nic jiného dělat. Myslel jsem si, že je to můj konec,“ vzpomínal po uzdravení Matthew Lowe na nejhorší chvíle svého života. Bolest prý pocítil, až když byl ze stroje venku. Začal křičet a ostatní zaměstnanci mu přiběhli na pomoc.

Lékaři měli co dělat

Matthew byl okamžitě převezen do nemocnice v Barnsley. Tam lékaři jeho stav stabilizovali, což rozhodně nebylo jednoduché. Další péči o něj pak převzala Severní všeobecná nemocnice v Sheffieldu, kde měli chirirgové skutečně hodně práce. Většina jeho kostí potřebovala srovnat nebo sešroubovat, tělo muselo dostat původní podobu.

Měsíc v nemocnici

Za měsíc, který strávil v nemocnici, podstoupil celkem šest operací. „Mám velké štěstí, že jsem naživu,“ řekl Matthew. „Opravdu nevím, jak se mi podařilo přežít, když jsem byl tažen tak malou mezerou. Jediným štěstím bylo, že hlava prošla větší mezerou, a až poté bylo moje tělo protaženo skrz prostor, který nebyl větší než pouzdro na CD. Je to skutečně neuvěřitelné, ale jsem šťastný, že to tak dopadlo,“ uvědomoval si Matthew Lowe.

Nemohl nic dělat

„Jakmile mě stroj dostal, věděl jsem, co se stane, jen jsem doufal v to nejlepší. Nemohl jsem udělat nic, abych se dostal ven, byl jsem úplně v pasti. Nakonec mi stroj rozdrtil tělo, roztrhal oblečení na kousky a na druhém konci mě doslova vyplivl - ale pořád jsem byl naživu. Nechápu, že jsem neztratil vědomí, jen jsem potom chvíli neviděl. V té části továrny nebyl nikdo jiný, takže mi nikdo nemohl pomoci. Teprve když jsem spadl na podlahu a začal křičet, přišli mi zvenku pomoci dva dělníci.“

Hrůzný pohled

Stav svého přítele těsně po nehodě popsala i jeho partnerka a matka jeho tehdy pětileté dcery Kim Swift. „Jeho obličej byl celý nachový a bělmo rudé. Přestože byl tak těžce raněn, byl vzhůru a zcela při smyslech. Až později mi vyprávěl, co se vlastně stalo."

Vrátil se do továrny

Matthew se po zotavení do továrny vrátil a případ řešily úřady kvůli zanedbání povinnosti při zajištění bezpečnosti práce. Stroj, který nešťastného Matthewa vtáhl, totiž neměl ochranný kryt. Tragédie a hlavně její šťastný konec ale zůstává dodnes jen těžko pochopitelným příběhem.

