Dům na kolečkách jako splněný sen. Pár si koupil dokonalost za půl milionu a nelituje

Život v Kanadě může být opravdu dokonalý za jakékoliv situace. Pandemie koronaviru řádí, ale rozloha druhé největší země na světě nabízí nejednu příležitost k úniku daleko od civilizace do jádra panenské přírody. Jak na to? Příkladem může být jeden kanadský pár, který si splnil svůj dlouholetý sen.

Únik od stresu

Život v současném světě je jeden velký stres. Strach o práci a o zdraví většinu z nás zavřel do izolace našich domovů. Otevřené hranice už nejsou samozřejmostí, ale touha cestovat je zcela přirozeně v každém z nás. Jak lze hledat nějaké alternativní řešení, aby se člověk vyhnul pandemii a neporušoval přitom tvrdá opatření?

S lékem na nepříjemnou situaci přišel mladý kanadský pár z Quebecu. Mariepier Bastien a Dominic Faucher vzali své úspory a za 17 tisíc liber si pořídili dokonalý vůz na kolečkách. Obytňák za půl milionu korun však nemusí nutně být tím starým tradičním karavanem, ale v současné době může přinést i nový estetický a designový prožitek.

Rozhodli se tak žít po celém světě a když už karavan nestačí, ubytují se na pár dní přes Airbnb v nějakém bytě po cestě. Život nomáda není nic nového pod sluncem, ale zajímavé alternativy se nabízejí na trhu s obytnými vozy. Ty totiž splňují veškerý komfort moderního bydlení, takže vám ani nemusí život mezi bílými zdmi bytu či baráku chybět.

“Nejdříve jsme to měli jen na prázdniny, ale to už nám nestačilo. Teď tak žijeme natrvalo a je to skvělé. Za těch 17 tisíc liber nám tento styl života stojí.” Co na to říkáte, chtěli byste to taky zkusit?

