Elon Musk přišel za den o 15 miliard dolarů. Může za to tento jeden jediný tweet

Elon Musk je velký vizionář a dokázal toho už opravdu hodně. Jak už to tak bývá (Donald Trump by mohl vyprávět), i u něj je Twitter jedním ze zásádních komunikačních kanálů. Tentokrát i kvůli tweetování zaznamenal obrovskou ztrátu a podle odborníků to ještě nemusí být konec.

Za všechno může bitcoin. Tedy ani ne tato kryptoměna jako taková jako spíš fakt, že Musk nejprve před pár týdny oznámil, že Tesla nakoupila bitcoiny v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. Což vyvolalo pozdvižení a cena této měny šplhala k rekordním výškám.

Ovšem opačný trend způsobila komunikace Muska a ekonoma Petera Schiffa na Twitteru. Oba pánové se, nutno říct, že velmi přátelsky, špičkovali na téma bitcoin, jeho ceny a tak dále. A co se nestalo - v úterý už se botcoin obchodoval pod hranicí 48 tisíc dolarů, tedy hluboko pod rekordními čísly, kterých dosahoval předtím. A Muskova firma ztratila na hodnotě. Tím spíš, když Musk prohlásil, že Tesla bude bitcoiny akceptovat při platbě za své produkty.

Podle agentury Bloomberg pokles akcií Tesly mimo jiné znamená i to, že Elon Musk už není nejbohatším člověkem na zemi. Minulý měsíc byla hodnota akcií Tesly vyčíslena na 185 miliard dolarů, což už teď neplatí. Muska teď znovu "přeskočil" zakladatel společnosti Amazon , který letos odstoupil z funkce generálního ředitele, Jeff Bezos.

An email saying you have gold is not the same as having gold. You might as well have crypto.



Money is just data that allows us to avoid the inconvenience of barter.



That data, like all data, is subject to latency & error. The system will evolve to that which minimizes both.