Gigantické oblovky žravé nesou nebezpečného parazita. Kvůli jejich invazi šlo do karantény celé město

Že je šnek takový ten malý roztomilý pomalý chlápek s ulitou, co vám maximálně sežere salát na zahrádce? Ale kdepak. Obří africký hlemýžď s českým názvem oblovka žravá si rád pochutná třeba na kostech nebo mrtvolách. Právě tento málo známý druh se ve velkém množství začal šířit na Floridě, kde bylo jedno město New Port Richey uzavřeno do karantény, protože oblovky na sobě mají člověku nebezpečného parazita.