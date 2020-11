Hajaja: Skřítek s hlasem Vlastimila Brodského, kterého milují všechny děti, oslaví šedesátiny

Bylo 2. ledna 1961, kdy se poprvé z rozhlasu ozvalo: "Dobrý večer, děti! Jsem Hajaja. Dříve domácí skřítek v domě u Tří zvonů." Netrvalo dlouho a skřítka s hlasem slavného herce milovaly všechny děti. Dokonce je neomrzel ani po příchodu televizního Večerníčku, ba co víc, baví malé posluchače dodnes, a to už neuvěřitelných šedesát let.