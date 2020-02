Inspiroval Mánesa, Navrátila nebo Máchu. Hrad Kokořín má nezapomenutelné kouzlo

Dějiny hradu sahají až do roku 1320

V nádherném údolí s početnou škálou dochovaných lidových staveb naleznete také strážní hrad - hrad Kokořín. Už z fotografií z naší fotogalerie vám musí být zcela jasné, že se jedná o velkou raritu. Hrad totiž stojí v údolí, ale vlastně i přesto na kopci. Základy tohoto hradu jsou totiž vytesány do pískovcové skály.

Bohatá historie

Dějiny stavby sahají až do roku 1320, kdy ho nechal vybudovat jeden z tehdejších významných severočeských feudálů a také jeden z nejvíce bohatých mužů v království, samotný Berka z Dubé. Pokud ale budeme hledat Kokořín v písemných pramenech, pak se jeho vstup datuje až na rok 1427. Za husitských válek připadl Janu Řitkovi z Bezdědic, následně Závišovi z Klinštejna a po roce 1500 Beřkovským ze Šebířova.

Počínaje rokem 1544 je uváděn jako pustý, jeho osud zhoršilo ještě více rozhodnutí císaře Ferdinanda II., který se ho rozhodl zařadit mezi tzv. prokleté hrady, které se nesměly udržovat, jinak by díky své výhodné poloze mohly ohrozit panovnickou moc.

Hrad byl v roce 1951 zestátněn, respektive konfiskován. V roce 2001 se pak stal národní kulturní památkou, navrácen rodině Špačků byl ovšem až v roce 2006.

Na konci 19. století ale zakoupil zříceninu pražský podnikatel Václav Špaček, jehož syn Jan ji nechal před první světovou válkou zrekonstruovat do novogotické podoby. V letech 1911-1916 byl pak upraven do dnešní podoby architektem Eduardem Sochorem, a to dle pokynů Augusta Sedláčka a Čeňka Zíbrta.

Inspirativní pro umělce

Kokořín podobně jako třeba Bezděz nebo Trosky mohutně přitahoval mnoho umělců. Z těch největších je třeba uvést Antonína Mánesa, Josefa Matěje Navrátila nebo Karla Hynka Máchu. Poslední jmenovaný tu měl vytvořit své nejrozsáhlější prozaické dílo - román Cikáni. V minulosti pak byl mnohokrát namalován jako romantická zřícenina.

Jak se na Kokořín dostat?

Cestování vlakem či autobusem je hlavně o víkendu celkem oříšek, pokud tudíž máte možnost, využijte spíše auto. Dostat se sem dá hned ze tří směrů. Od Prahy přes Mělník, z Dubé nebo také od Mladé Boleslavi.

V rámci autobusové dopravy je asi nejlepší cestovat z Prahy na Mělník a následně využít některý z místních spojů, nebo přestoupit na vlak do Mšena a odtud na hrad dojít asi 4,5 km pěšky po zelené přes Sedlec nebo delší trasou po modré ze severu přes Pokličky.

Prohlídka hradu obsahuje dva okruhy. K vidění je starý palác, erbovní síň, lovecký předpokoj, ochozy, obranné zdi, obecně jsou ale nejatraktivnější především výhledy do okolní krajiny.