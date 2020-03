Izraelský prezident čte v době krize dětem knížky. Ten náš...je Miloš Zeman

Ať chceme nebo ne, v době krize srovnáváme. Zda dělají jinde lépe a rychleji testy na COVID-19, jestli mají více dezinfekce a tak dále. Ale jsou věci, které mají na první pohled banálnější rozměr, přitom jsou možná stejně důležité. Miloš Zeman měl ve čtvrtek svůj první projev za posledních několik týdnů. Nemluvil smířlivě ani povzbudivě. Jaký to rozdíl mezi ním a velkými státníky. Izraelská hlava státu Reuven Rivlin například čte dětem online knížky.

Ať chceme nebo ne, v době krize srovnáváme. Zda dělají jinde lépe a rychleji testy na COVID-19, jestli mají více dezinfekce a tak dále. Ale jsou věci, které mají na první pohled banálnější rozměr, přitom jsou možná stejně důležité. Miloš Zeman měl ve čtvrtek svůj první projev za posledních několik týdnů. Nemluvil smířlivě ani povzbudivě. Jaký to rozdíl mezi ním a velkými státníky. Izraelská hlava státu Reuven Rivlin například čte dětem online knížky.

Kdo slyšel projev Miloše Zemana, který se konečně veřejnosti ukázal na obrazovce jedné soukromé televize, musel být hodně rozpačitý. Osobní útoky na novináře a umělce, citace sebe sama a další záseky, to se od prezidenta v době pandemie smrtící nemoci rozhodně nečeká.

Kde byla slova podpory, dodání síly, sebevědomí? Ano, pan prezident poděkoval záchranářům a zdravotníkům, tak aspoň, že tak. Ale bylo to zoufale, zoufale málo. Vyřizování osobních účtů, hořkost a žlučovitost. Nemusíme chodit nikam daleko, abychom narazili na opravdové hlavy států. Například Zuzana Čaputová na Slovensku národ povzbuzuje pravidelně, navíc neváhá přiložit ruku k opravdové práci.

Čtěte se mnou klidně celá rodina

S výborným nápadem přišel i izraelský prezident Reuven Rivlin, který dětem před spaním předčítá online pohádky. Například ve čtvrtek večer to byla kniha Byt k pronajmutí od izraelské básnířky Ley Goldberg. Někdo může namítnout, že by mohl dělat jiné věci, než zrovna toto. Ale zase můžeme srovnávat a nejspíš zjistíme, že čtení knížek je vlastně skvělá věc. A ruku na srdce, kdo se k tomu v poslední době dostal?

„Chápu, že nemáme jednoduchou dobu. Děti jsou doma, a i když jsme rádi spolu jako rodina, toto je výzva. Čtěte se mnou celá rodina, nebo jen děti, jak chcete. Ale najděte si čas na přestávku, dejte si kávu, v klidu a bez smarphonu,“ vzkazoval prezident. Kdo by měl zájem, čtení pana Rivlina najde na youtube s anglickými titulky.

Tak třeba někdy, pane Zemane...

Kniha Byt k pronajmutí původně vycházela v časopise na konci padesátých let. Až o jedenáct let později vyšla knižně s obrázky Šošany Heiman. Dalších jedenáct let trvalo, než se na pulty dostalo další vydání, tentokrát s ilustracemi Šamuela Katzce.

Její příběh je postaven na zvířátkách, kteří žijí v několikapatrovém domě a nájemníci se jednoho dne musí vyjádřit k tomu, že mezi ně míří nový nájemník. V angličtině si dílo o tom, že předsudky nejsou správná věc a že každý má právo na svoji šanci, si můžete přečíst pod názvem Room for Rent. Tak třeba někdy, pane Zemane...na druhou stranu, jestli není lepší děti takového potěšení chránit?

