Jste geniální a patříte mezi elitu? Odpoví vám tahle optická iluze

Připadalo by vám skvělé být mezi vyvolenými, mezi pouhým 0,1 procentem lidí, kteří dokážou rozluštit všechna čísla, která optická iluze nabízí? Vizuální hádanka byla poprvé sdílena v dubnu na TikToku od té doby se ji snaží rozluštit nadšenci doslova po celém světě. „Pouze 0,1 % lidí vidí všech 10 čísel,“ hlásí uživatel „purpzosaur“, který optickou iluzi „vypustil“. Luštitelům vše komplikuje tančící opice v pozadí. Podle všeho se ještě víc snaží zmást oči.

Je to velký problém

Na přední straně ilustrace jsou čtyři čísla – 6, 8, 4 a 1. Vypadá to, že tam nic jiného není. Bližší zkoumání však odhalí, že v obrazu se ukrývá čísel mnohem víc. Malé obrázky se slučují do jednoho velkého. Bohužel ale i ty „největší mozky“ měly problém najít všechna čísla od 1 do 10. Lidé si posílají názory, z nichž vyplývá, že to „prostě nejde“.

„Vidím pouze 12346789,“ řekl jeden frustrovaný luštitel. Čas, který nad hádankou trávil, se blížil k desítkám hodin. Další napsal: „Vidím 12346780 a 00 (nekonečno).“ Podle dalšího nebylo možné najít víc čísel, než „64801,“ trval na svém.

Našli se však i takoví, kteří do éteru hlásili, že jsou prostě nejlepší. „Jsem bohyně, protože se dívám na 12345678910,“ tvrdila jedna uživatelka TikToku. Důkaz však žádná nepřinesla.

Čísel je prý víc

Lidé se každopádně shodovali, že nejsložitější je najít číslo 5. Podle nejlepších luštitelů vzniká, když gorila ve videu začne švihat pravou paží. Někteří dokonce vtipkovali, že čísel bylo vidět mnohem víc, protože našli symbol nekonečna.

Buď jak buď, iluze zřejmě ještě nadělá hodně vášní. Není však zdaleka jediná, které se to daří. Na druhou stranu není mnoho takových, které lákají na to, že je zvládne rozluštit jen 0,1 % lidí na planetě. Patříte mezi ně?

Zdroje: redakce, nypost.com, ustimetoday.com

