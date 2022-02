K Zemi se řítí meteorit, pro indiány kdysi znamenal katastrofu

Náš současný vesmírný návštěvník mine Zemi ve vzdálenosti něco přes 5 milionů kilometrů. To se zdá jako velké číslo, ale z hlediska vesmírných měřítek je to opravdu o chlup. Vědci z NASA spočítali, že další průlet, který bude ještě bližší, se odehraje až v roce 2150. Momentálně to tak nikoho trápit nemusí, přitom dopady podobně velkého tělesa by ovšem jinak měly katastrofální následky. V střetu by to zřejmě vypadalo jako konec světa.

Dávné indiány zahubil podobný meteorit

Shodou okolností právě v těchto dnech vědci zveřejnili studii, která popisuje podobnou vesmírnou katastrofu, která se odehrála zhruba před 1500 lety v oblasti kolem řeky Ohio. Nad oblast se podle závěru odborníků dostal meteorit, který se rozpadl a jeho jednotlivé úlomky pak doslova bombardovaly oblast osídlenou indiánským kmenem Hopewell, z nějž se později vyvinuli i známí Irokézové.

Dopady žhavých kusů meteoritu vyvolaly požáry na území lesa o rozloze 23 tisíc kilometrů čtverečných. Po těchto obřích požárech nastal velmi rychlý zánik civilizace Hopewellů. V jejich mytologii, stejně jako v mytologii Irokézů nebo Algonikinů se vyprávěly příběhy a legendy o podivné katastrofě, která postihla Zemi z nebes. „Fascinující je, že mnoho různých kmenů má o této události podobné příběhy. V Miami se vypráví o rohatém hadovi, který letěl po obloze a shazoval na zem kameny, než se zřítil do řeky. Když vidíte kometu prolétávat vzduchem, vypadala by jako velký had. Shawneeové se zmiňují o "nebeském panterovi", který měl moc bořit lesy. Ottavové mluví o dni, kdy slunce spadlo z oblohy. A když kometa narazí do termosféry, vybuchla by jako jaderná bomba," říká autor výzkumu Kenneth Tankersley.

Podobných katastrof bylo v dějinách Země několik, takže je jen otázkou času, kdy dojde k dalšímu dopadu. Vědci z NASA jsou si ale jistí, že pro tentokrát máme štěstí.

