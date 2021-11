Kdo byl ve skutečnosti otcem Tomáše Garrigua Masaryka? Údajně ten nejvyšší

Masarykova matka Terezie byla o deset let starší než její manžel a vzala si ho až několik měsíců poté, co už byla v jiném stavu. Předpokládalo se tedy, že je jeho otcem někdo výše postavený, možná i někdo ženatý, a Masarykova matka tak chtěla odvrátit skandál a zachránit svou pověst, ale i pověst jejího syna, který by se jinak narodil jako "bastard".

Nemanželský syn?

Už za dob hilsneriády řada lidí spekulovala o tom, že je Masaryk potomkem Nathana Redlicha, bohatého hodonínského statkáře.

Terezie Kropáčková totiž tehdy nějakou dobu pracovala v rodině Redlichů jako služka. Tato teorie se tak stala velmi oblíbenou, protože zakázané románky mezi služebnými a pány domu rozhodně nebyly ničím ojedinělým.

Většina historiků, mezi nimi i Jiří Pernes, ale tuto spekulaci označují za "naprostý nesmysl".

Masarykova matka

Předmětem nejrůznějších teorií se mimo samotného Tomáše Garrigua Masaryka a jeho narození stala i jeho matka.

Někteří tvrdili, že se snažila skrýt svůj německý původ, že ve skutečnosti nebyla Moravanka. To ale důkladným genealogickým studiem vyvrátil český historik a vysokoškolský profesor Ladislav Hosák. Podle něj pocházela Terezie Kropáčková ze slovanského prostředí od Prostějova a od Moravského Krumlova.

Spekulace o samotném Masarykovi ale byly zcela jiného kalibru. Někteří dokonce věřili, že je synem samotného císaře Františka Josefa I. Tyto úvahy se objevily spolu s vydáním knihy Davida Glocknera Císařův prezident.

Důkazy v deníku

V roce 1849 si do svého soukromého deníku podle Glocknera František Josef I., kterému tehdy bylo 19 let, zapsal slova „Kropaczek erl.“.

První slovo vypadá jako české příjmení Kropáček psané německy a druhé slovo je zkratka. Mateřským jazykem Františka Josefa I. byla němčina a v tomto jazyce se zkratka "erl." běžně používá pro slovo "vyřízeno", tedy německy "erledigt". Podle Glocknera tedy význam této poznámky zněl „Kropáčková vyřízeno“.

Tento důkaz je ale bohužel velmi slabý, a proto celá tato spekulace zůstává pouhou babskou pověrou. Glockner totiž ve své knize nikde neuvedl, na jaké stránce deníku poznámku našel, a dokonce ani to, kde jsou deníky uloženy.

Zdroj: Český rozhlas

