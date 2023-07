Letní tábor se stal osudným třem dívkám. Doma je rodiče čekali zbytečně

Byla polovina června roku 1977, když se dívčí skautský tábor Camp Scott nedaleko Locus Grove stal místem neuvěřitelného zvěrstva. Stanový tábor si jako svoje loviště vybral bezcitný sexuální deviant a vrah, kterému bylo zjevně všechno jedno. Ve tmě vnikl do jednoho z plátěných příbytků malých tábornic, aby v něm zneužil a zavraždil osmiletou Lori, devítiletou Michele a desetiletou Denise. Těla dívek poté vyvlekl ze stanu a pohodil pod nedalekým stromem.

Hrůzný nález

Když se jedna z vedoucích ráno vydala na snídani, všimla si spacích pytlů, které nebyly ve stanu. Vydala se tedy k nim v domnění, že je posbírá a zjistí, kterým dívkám patří. Když ale přišla blíž, krve by se v ní nedořezal. V každém z nich ležela jedna udušená malá dívka.

Skautský tábor měl dívky otužit

Okamžitě se rozběhla pátrací akce, policisté prohledávali široké okolí, ale najít jediného člověka uprostřed rozlehlých oklahomských lesů není nic jednoduchého. Navíc nikdo nepřišel s jakýmkoliv skutečným vodítkem, které by mohlo směřovat k dopadení pachatele. Šlo o první noc na táboře, byla bouřka a některá děvčata se tak bála, že ve stanech plakala nebo volala maminky. Jenomže skautský tábor je od toho, aby děti otužoval, a tak se žádné velké chlácholení malých holčiček nekonalo. Mezi tím vším ale zhasínaly tři dětské životy, aniž by tomu kdokoliv věnoval pozornost.

Vrahova jeskynní skrýš

Po několika dnech ale nakonec přece jen dostali od místních tip a vydali se prozkoumat nedalekou jeskyni, dobře ukrytou před zraky neznalých lidí. Ukázalo se, že neminuli. Zjistili, že právě zde se vrah připravoval na svoji šílenou misi. Jenže co dál? Kromě lepicí pásky a úlomku baterky, kterou našli vyšetřovatelé poblíž těl nebohých dívek, objevili v jeskyni také osobní věci vraha, ale nic konkrétního z nich tehdy nevyčetli. Spoléhali na černobílé fotografie zachycující svatbu, ale netušili, komu by mohly patřit.

Varování brali jako špatný vtip

Brzy se navíc ukázalo, že vražda byla dlouho a pečlivě plánována. Již před několika týdny došlo k vloupání do chaty vedoucí tábora a na místě byla nalezena zpráva: „Jsem na misi a zabiji tři dívky ze stanu číslo jedna.“ Podepsal se jako Zabiják. Šéfka tábora to bohužel brala jako hloupý vtip…

Fotografie jako hlavní vodítko

Po několika dalších měsících se ukázalo, že původně zdánlivě bezcenné svatební fotografie přece jen vedly k dopadení muže, kterého policie označila za pachatele. Byl jím Gene Leroy Hart, uprchlý vězeň, který si měl odpykávat trest za znásilnění a únos. (Fotografie totiž poznal jeden z bývalých Hartových dozorců z vězení.) V dubnu roku 1978 byl zatčen, když se ukrýval ve skupině domorodých indiánů, a nedlouho poté také obviněn z vraždy tří nevinných dívek.

Objevil se další podezřelý

K soudnímu procesu ale došlo až příští rok v květnu, bezmála dva roky po hrůzném činu. Důkazů tehdy nebylo mnoho a ty, které obžaloba postupně předkládala, obhajoba obratem vyvracela, nebo alespoň zpochybňovala. Hart se mohl pomalu začít radovat, všechno vypadalo slibně – tedy pro něj. Rodiče zavražděných dívek museli jen smutně přihlížet, jak se vrah jejich dcer vyvléká z pout. Navíc se v průběhu procesu při výslechu jedné ze svědkyň objevila možnost, že se našel další podezřelý. Tentokrát šlo o dalšího již trestaného násilníka, Williama Stevense, jehož ještě hlouběji do problému potopil jeho známý, který soudu potvrdil, že Stevensovi půjčoval právě takovou baterku, jaká byla nalezena na místě činu.

Obhajoba zvítězila, ale obžalovaný zemřel

Dvanáctičlenná porota neměla jednoduchý úkol, ale jak se zdá, obhajoba zvládla členy poroty přesvědčit o Hartově nevině dostatečně pevně. Zasedání poroty trvalo jen pouhých pět minut, než se její členové vrátili do soudní síně s verdiktem: Nevinen. Hart odešel od soudu bez trestu za tři vraždy dětí. Mnoho času na světě mu tehdy ale nezbývalo. Jen čtyři dny po vynesení rozsudku zemřel na infarkt. Odsoudila jej snad vyšší instance?

Byl to on, dnes to víme

Protože na konci sedmdesátých let ještě nebylo možné provádět v takových případech nyní již běžné testy DNA, mohl se Hart odsouzení vyhnout. Nejnovější testy ale s jistotou potvrdily, že podle odebraných vzorků z těl obětí to byl právě Hart a nikdo jiný než on, kdo ukončil život osmileté Lori, devítileté Michele a desetileté Denise. Rozsudek sice vynesen nebyl, ale přesto byl vlastně vykonán.

