Mark Zuckerberg byl miliardářem už ve 23 letech. Jeho současný plat tomu zdaleka neodpovídá

Pozice CEO je v každé firmě na vrcholu pyramidy. Není překvapení, že Mark Zuckerberg nadále řídí chod svého internetového giganta, ale co už možná někoho zarazí, je výše platu, který pobírá po dobu jednoho roku.

Boháč s téměř nulovým platem

Časopis Forbes v roce 2019 odhaduje výši jeho jmění na 70 miliard dolarů. Takový obnos peněz si většina smrtelníků ani neumí představit. Osmý nejbohatší člověk na Zemi pochopil, že není třeba bezhlavě za každou cenu zvyšovat svoje bohatství, a tak i směrem k veřejnosti učinil velmi sympatické gesto.

„Vydělal jsem dost. V tomto okamžiku jsem soustředěný na to, abych s tím, co mám, nadělal co nejvíce dobra. Také se soustředím na mé vzdělávání a na práci mimo Facebook, což zahrnuje zdravotní filantropii. Mnoho lidí umře úplně zbytečně a nedostanou možnosti, které si zaslouží. Ve světě je spousta věcí, které se musí napravit, a já jsem ten šťastlivec s příležitostí,” sdělil Zuckerberg magazínu Forbes, když vysvětloval svůj vztah k bohatství. Kolik peněz mu tedy ročně přistane za jeho práci ředitele Facebooku?

Symbolické gesto

Mark Zuckerberg totiž v současnosti pobírá za rok práce jako CEO Facebooku pouze jeden dolar ročně. Symbolická částka je sice dobrou PR kampaní, která má očistit mnoho skandálů spojených s existencí této nejpoužívanější sociální sítě, ale i tak je to dostatečně silný signál k veřejnosti o tom, že když už má člověk na kontě 70 miliard dolarů, asi není třeba někam spěchat.

Jako každý miliardář se tedy věnuje poctivě i filantropii. Se svojí ženou Priscillou Chan si založili Chan Zuckerberg Initiative, která chce do roku 2100 pomoci vědeckému výzkumu, a to 3 miliardami dolarů za jednu dekádu. Výsledkem by mělo být odstranění současných chorob, a to do roku 2100. To však ještě nepočítali s pandemií koronaviru.

