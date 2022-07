Mladá pilotka zemřela na komáří štípnutí na čele

Oriana Pepper se v Belgii připravovala se na svoji vysněnou kariéru pilotky pro společnost easyJet. Dokonce i těsně před svým tragickým koncem úspěšně složila pilotní zkoušky. Během tréninku v belgických Antwerpách Orianu podle přítele dívky Jamese Halla štíplo hned několik komárů, žádný větší problém u ní ale tehdy nenastal.

Zanedlouho se ale všechno změnilo, Oriana si všimla zdánlivě neškodného štípance na svém čele, ten ale po chvilce začal natékat. Nakonec si s bodnutím od běžného hmyzu raději zašla do tamní nemocnice, kde jí lékaři předepsali antibiotika.

Dokonce ani tyto silné léky dívce nepomohly, po dvou dnech totiž zkolabovala. Podle jejího přítele předtím "blouznila a měla problémy s mluvením", okamžitě ji proto odvezl na pohotovost. Dívce už ale nikdo nedokázal pomoci, zemřela o tři dny později.

Koroner Nigel Parsley uvedl, že smrt Oriany Pepper způsobila vážná infekce, která se do jejího těla dostala prostřednictvím štípnutí od komára.

Příčinou smrti dívky byla septická embolie v mozku, kterou zapříčinila infekce, která se jí rozšířila do mozku. Infekce se nejdříve dostala do krční tepny dívky a poté dále do těla, což vedlo k embolii. Nebezpečnou infekci způsobila bakterie zvaná zlatý stafylokok.

Matka Oriany uvedla, že na její památku založili ve spolupráci s Britskou asociací pilotek menší stipendium, které má povzbudit dívky k pilotním studiím.

