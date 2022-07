Muž zachránil štěně pomocí obyčejné pet láhve

Věděli byste, co dělat v momentě, kdy byste u vody našli bezvládného pejska? Většinu z nás by k jeho záchraně použít pet lahev asi nenapadlo. Video, které se stalo hitem sociálních sítí, ale dokazuje, že nástroj sloužící pro resuscitaci, který z plastové láhve můžete vyrobit, může být, zejména pro malé psy, tou jedinou nadějí.

Mladík našel bezvládné štěně v jezeře. S největší pravděpodobností spadlo do vody, ale ještě neumělo plavat. Tmavě hnědá fenka po vylovení z jezera ležela bezvládně na břehu a nedýchala. Muž se jí snažil masírovat hrudník, ale pejsek stále nejevil žádné známky života.

V jednu chvíli zvíře dokonce obrátil vzhůru nohama a poplácal ho po hrudníku, snažil se tak dostat ven vodu, která se štěněti dostala do plic. V ten moment byl ve videu slyšet slabý zvuk, který dal všem najevo, že malý pejsek svůj boj o život ještě nevzdával.

Několik vteřin naděje ale vystřídalo zoufalství, zvíře totiž znovu přestalo dýchat a bylo jasné, že jde o minuty a nic z toho, co zatím mladík zkoušel, nefunguje.

Nakonec rychle odběhl, našel plastovou lahev, přepůlil ji a použil ji jako ventilátor. Láhev nasadil širším koncem na tlamičku zvířete a rukou ji přitiskl tak, aby vzduchu nedovolil uniknout. Okamžitě začal foukat do užší strany láhve, aby tak dostal vzduch štěněti přímo do plic. Jeho vynalézavou resuscitaci s lahví poté opakoval do té doby, než pejsek začal dýchat sám.

Nebýt mladíkova nápadu a plastové láhve, tak by tento příběh tak šťastný konec neměl.

Zdroj: Facebook/Soul Divine

