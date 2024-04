Muž dostal infarkt, jeho dvouletý syn vedle něj zemřel hlady

Sousedé je naposledy viděli zhruba dva týdny předtím, než policisté našli jejich těla. Je jasné, že případ lidmi ve Skegnessu v Lincolnshiru hodně otřásl. „Nedivím se. Znám tyhle víceméně uzavřené komunity. Spíš je mi záhadou, proč čtrnáct dní nikdo nic nedělal. Museli přeci vidět, že se něco děje,“ uvažoval Vlastimil Kořen pro Čtidoma.cz. Je to o to smutnější, že chlapec měl být každý měsíc navštěvován sociálními pracovníky. Vědělo se totiž, že fungování rodiny mělo do ideálu daleko.

Syna viděla před Vánoci

Sociální pracovnice navštívila dům 2. ledna poté, co 27. prosince kontaktovala otce. Když dorazila k domu, nikdo jí neodpověděl. Kontaktovala tedy policii. Jenže se nic nestalo. Po dvou dnech se vrátila, výsledek byl stejný, znovu tedy zavolala na policii. „Podle mého názoru policisté nedělali svoji práci. Už po prvním kontaktu měli vše prověřit,“ měl jasno bývalý soukromý detektiv.

Těla otce a syna byla nalezena až poté, co se sociální pracovník dostal do domu pomocí klíče od pronajímatele o několik dní později, uvedl list The Sun. Chlapcova matka Sarah Piesse podle zmíněného bulvárního deníku řekla, že svého syna viděla naposledy před Vánocemi po hádce s Kennethem. Její bývalý zemřel na infarkt pravděpodobně nejdříve 29. prosince. Podle výsledků pitvy malý Bronson zemřel na dehydrataci a hladovění.

Musel být moc vyděšený

Chlapcova sestra Melanie Battersby na Facebooku naznačila, že její bráška neměl snadný život: „Krásný chlapeček si zasloužil mnohem víc než tenhle život. Milujeme tě, Bronsone, navždy budeš naší součástí a navždy můj bratříček.“ Bronson byl naposledy viděn živý, když mával na souseda, který volal, aby se k němu šel jeho táta dívat na box, jak uvedl The Sun.

Kenneth Battersby byl nezaměstnaný. Jeho srdeční choroba mu před pár měsíci způsobila těžkou žloutenku. „Chlapce našli stočeného u Kennethových nohou. Zůstal ve tmě a musel být vyděšený a tak zmatený,“ řekla The Sun rodinná známá. Dodala, že chlapec miloval sledování karikatur na kanálu YouTube Cocomelon, zbožňoval dětské říkanky a rád si hrál se svou bicí soupravou.

Kde se stala chyba?

Je pravděpodobné, že případ se bude dál řešit. Příčiny smrti dvou lidí jsou sice jasné, méně už ale to, zda nešlo o pochybení sociálních pracovníků či policie. „Toto nejde zamést pod koberec, musí se zjistit, kde se stala chyba. Pokud opravdu kolem inkriminovaného domu chodili lidé a byla zalarmována policie, někde se stala chyba. A ta může za smrt otce a syna,“ dodal pro Čtidoma.cz Vlastimil Kořen.

