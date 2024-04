Ztracenou dívku našli policisté utopenou v kanálu. Zjistili, že do něj sama nespadla

Když 26. června roku 2012 ve West Jordanu ukládala matka malou Sierru do postýlky, rozhodně ji nenapadlo, že je to naposledy, co jí četla pohádku a dávala jí dobrou noc. Ještě té noci se totiž do domu dveřmi ze zahrady vkradl soused, který spící dívku unesl.

Všechno proběhlo rychle

O tom, zda byla dívka omámená, nebo známému muži věřila nějakou historku, kterou si vymyslel, policejní sbor neinformoval. Jisté je, že další osud malé dívenky byl podle serveru ksl.com víc než krutý. V okamžiku, kdy ji jedenačtyřicetiletý Terry Lee Black odnášel z domova, jí zbývalo jen několik málo hrůzyplných chvil života. To všechno se odehrálo kolem třetí hodiny v noci, jak poději prozradila bezpečnostní kamera, kterou měli Newboldovi, rodiče malé Sierry, nainstalovanou na domě.

Tělo dívky našli v kanále

Matka si zmizení dcery všimla kolem sedmé hodiny ranní, když ji šla budit. Ke své hrůze uviděla jen prázdnou postýlku a pootevřené posuvné dveře. Neváhala a zkontaktovala policii, která se okamžitě vydala na místo a pustila se do prohledávání okolí. Trvalo to jen pár hodin, než byla unesená holčička nalezena – bohužel již bez známek života. Co se v době od jejího únosu do nálezu těla stalo? Zločinec odvlekl Sierru na nedaleký pozemek, na němž jen před pár dny vyhořel všechen porost. Toto místo se stalo svědkem sexuálního napadení šestiletého dítěte, jehož život o chvíli později skončil v nedalekém kanálu, kde vrah dítě utopil, jak informoval krátce po vraždě také Daily Mail.

Pomohla obrovská náhoda

Pravdou je, že by podle vyšetřovatelů možná musel být celý případ odložen jako nevyřešený, protože se zpočátku zdálo, že nejsou k dispozici žádné důkazy, které by mohly vést k dopadení pachatele. Možná by to tak i zůstalo, kdyby se Black nerozhodl okamžitě pokračovat ve své trestné činnosti, tentokrát naštěstí pouhými krádežemi, jak potvrzuje i web kutv.com. Nejprve odcizil osobní automobil, se kterým si dojel do banky, aby si se zbraní v ruce vybral peníze, které mu nenáležely. A v tu chvíli se začal odehrávat doslova neuvěřitelný kolotoč, jenž jej nakonec dostal za mříže.

Náhodná, ale rozhodující svědkyně

U banky se náhodou objevila také šéfka ženy, které jen chvíli předtím zmizelo zmiňované vozidlo. Upozornila policii a vše se dalo do pohybu. Black byl zadržen, ale stále ještě se zdálo, že se bude zpovídat jen z oné krádeže. K případu se však dostal vyšetřovatel, který si jen díky své policejní intuici propojil místo bydliště zadrženého muže, bydliště unesené dívky i místo nálezu jejího těla. Všechno podivně souhlasilo.

Popel ze spáleniště

Pak si navíc policista Bigelow všiml popela na zlodějových kalhotách. I to souhlasilo, vrah se naštěstí ani po několika dnech nepřevlékl. Také na oblečení nešťastné oběti byl stejný popel ze spáleniště. Rozbory ukázaly, že se vzorky shodují. Nebylo tedy o čem pochybovat. Následné odběry a porovnání DNA jen vše potvrdily.

Minimálně pětašedesát let

Přesto se případ táhl ještě celé roky, než konečně v roce 2018 došlo k soudu, který Blacka odsoudil k minimálně pětašedesáti letům za mřížemi, ale s největší pravděpodobností se z vězení dnes již pětapadesátiletý vrah nikdy nedostane. Dceři rodičů Newboldových to samozřejmě život nevrátí, je však alespoň velmi pravděpodobné, že Blackův pobyt v izolaci od svobodného života zachránil život dalším nevinným dětem.

Zdroj: autorský článek

