Muž se šel koupat do jezera. Nosem se mu dostalo do mozku něco strašlivého, co ho začalo zabíjet

Autor: Tomáš Chalupa tomas.chalupa@ctidoma.cz

Úřady ve státě Iowa s okamžitou platností uzavřely pláže na jezeře Tří ohňů poté, co se zde při koupání nakazil muž vzácným druhem prvoka. Améba Naegleria fowleri se mu nosem dostala do mozku, který začala rozežírat. Úmrtnost po napadení mozkožravou amébou je téměř stoprocentní.

Prvok se do člověka dostává nosem a pak čichovým nervem putuje do mozku. Tam začne pomalu likvidovat mozkové buňky. Příznaky nemoci, která se nazývá primární amébická meningocefalitida, se začnou projevovat po dvou až pěti dnech. Malátnost, bolest hlavy, horečka, zvracení. Smrt nastává bohužel u 98 procent pacientů. Hrozba z bazénů a jezer Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se améba Naegleria fowleri běžně vyskytuje v půdě a ve sladkých teplých vodách, jako jsou jezera, řeky a horké prameny. Může se vyskytovat také ve špatně udržovaných nebo nechlorovaných bazénech. K infekcím způsobeným Naegleria fowleri může dojít, když se voda, v níž se améba vyskytuje, dostane do těla člověka nosem a poté se dostane až do mozku, kde ničí mozkovou tkáň, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Infekce není nakažlivá a nemůže být způsobena požitím kontaminované vody. Největší epidemie byla v Ústí nad Labem Případy nákazy jsou vzácné, ale dochází k nim pravidelně. V září 2021 zemřelo v severním Texasu dítě, které se vzácnou mozkožravou amébou nakazilo na městském koupališti. V roce 2020 zemřel šestiletý chlapec v texaském Lake Jackson po nákaze amébou, která byla nalezena ve vodě stříkající fontány, kde si hrál. V roce 2019 zemřela desetiletá dívka z Texasu poté, co více než týden bojovala s mozek požírající amébou.

Největší epidemie na světě se podle serveru iRozhlas.cz odehrála v Československu mezi lety 1963 až 1965, konkrétně v Ústí nad Labem, kdy po nákaze prvokem ve veřejném bazénu zemřelo až 16 lidí, z nichž nejmladšímu bylo osm let. Zdroje: irozhlas.cz, cnn.com