Na Hadím ostrově číhá okamžitá smrt, je zamořen extrémně jedovatými plazy

Na ostrově to vypadá tak, že kam se člověk podívá, tam vidí hada. Jedovatí křovináři ostrovní se plazí jeden přes druhého, na některých místech je téměř nemožné nešlápnout na nějakého hada.

Podle odhadu vědců je hustota hadů jeden kus na jeden metr čtverečný. Naprosto šílené, ale jak k takové koncentraci vlastně došlo? Křovináři ostrovní nežijí nikde jinde než právě zde na Hadím ostrově. Jde o jeden z nejjedovatějších druhů hadů na světě. Původně před mnoha sty tisíci lety bylo území mnohem větší a pravděpodobně bylo spojeno s pevninou.

Pak ale začala hladina oceánu stoupat a z pevniny vznikl ostrov, který se navíc neustále zmenšoval. Hadi na něm zůstali uvěznění, ale dokázali přežít díky skvělé adaptaci. Vyvinuli si extrémně silný jed, takže jediným kousnutím dokážou usmrtit jakéhokoliv ptáka. Ptáci jsou totiž jejich jedinou potravou, nic jiného kromě hadů a ptáků na ostrově nežije.

Strážce majáku nepřežil

Kdysi na ostrově žili lidé, o čemž svědčí i existence majáku. Ten je ale opuštěný od té doby, co jeho strážce zahubili, jak jinak, právě hadi. Říká se, že mu došly potraviny, šel si nasbírat něco do nedaleké džungle a již se nevrátil. Podle jiných zkazek mu vlezli hadi přímo do majáku a uštkli ho tam. Každopádně platí přísný zákaz na ostrov vstupovat, i vědecké expedice mohou proplouvat jen kolem pobřeží v uctivé vzdálenosti.

5 tisíc hadů

Hadů může být podle odhadů na ostrově asi 5 tisíc, ale pochopitelně není nikdo, kdo by je šel spočítat. Ostrov se pomalu zmenšuje, jak hladina stále více stoupá, ptáci už také pochopili, že to není zrovna ideální místo k hnízdění, takže vědci mají za to, že hadí megalopole pomalu přichází o svou populaci. Brazilské námořnictvo hlídkuje kolem, aby náhodou nenapadalo nějakého šílence jít se podívat, jak to na ostrově vypadá.

