Nová mise NASA se snaží zjistit, jestli se dokážeme zachránit před Armagedonem

NASA do vesmíru vyslala kosmickou loď s robotickými funkcemi. Ta odstartovala mimo naši planetu na raketě společnosti Space X, Falcon 9 z letecké základny v Kalifornii, nedaleko Los Angeles.

Tato mise je pokusem NASA o to odvrátit asteroid z jeho aktuální trajektorie nárazem.

Plánem je, že robotická kosmická loď, kterou experti vyslali do vesmíru, se pokusí plnou silou narazit do asteroidu, a změnit tak jeho dráhu. Tímto způsobem by poté NASA mohla uchránit Zemi před podobnými hrozbami i v budoucnu.

Jde o úlomek nejděsivějšího asteroidu v dějinách

Cílem této mise je malý asteroid, který je ve skutečnosti malým úlomkem obrovského kataklyzmatického asteroidu Chicxulub. Tento velikán před desítkami milionů let narazil do naší planety a vyhladil zde většinu života.

Vědci tvrdí, že v dnešní době jsou mnohem běžnější asteroidy menší velikosti. I přes jejich malé rozměry ale pro naši planetu podle expertů znamenají potenciální hrozbu.

Nyní je pokusným cílem malý asteroidový "měsíc" Dimorphos, který obíhá kolem mnohem většího asteroidu.

Dimorphos je jedním z nejmenších pojmenovaných vesmírných těles vůbec. Jeho průměr dosahuje jen 160 km.

Zdroj: The Independent

