Nejděsivější exponáty světových muzeí. Soutěže se zúčastnila i špatně vycpaná mořská panna

Mumifikované ovčí srdce, nepovedeně vycpaná "mořská panna", drdol vlasů ze 3. století našeho letopočtu či morová maska. Těmito a dalšími exponáty se pochlubila některá světová muzea po výzvě svých kolegů z britského hrabství Yorkshire k uspořádání soutěže o nejstrašidelnější kus v jejich sbírkách. Na kuriózní souboj upozornil list The Guardian.

Museum v Yorkshiru muselo stejně jako řada podobných institucí po celém světě uzavřít kvůli pandemii nemoci covid-19 svoje dveře veřejnosti. S návštěvníky se však snaží udržet kontakt tím, že každý týden vyzývá další muzea i návštěvníky, aby ukázali předměty vztahující se k určitému tématu.

Naposledy při tomto takzvaném souboji kurátorů zveřejnilo anglické muzeum fotografii drdolu vlasů starého přes 1 500 let, v němž jsou ještě stále zapíchnuté původní vlasové jehlice. Spustilo tím soutěž o předmět, který by naháněl co nejvíce hrůzy.

Skotské národní muzeum krátce nato oponovalo fotografií "mořské víly", tedy vycpaniny složené ze dvou zvířat, která má ocas ryby a hlavu podobnou malému dítěti, ovšem s hnijícími ostrými zuby.

Souboj se rychle přenesl i za Atlantický oceán. Kanadské muzeum z Ostrova prince Edwarda uvedlo údajně prokletou hračku nalezenou ve zdech 155 let staré vily, která se podle jejich příspěvku sama přemisťuje, když se nikdo nedívá.

Také v Berlíně!

Do znepokojivé přehlídky se zapojilo také Německé historické muzeum v Berlíně, které zaslalo fotografii ochranné masky před morem ze 17. či 18. století. Další britská muzea pak sdílela například obrázky ovčího srdce propíchaného hřeby, které jeho majitel nosil na krku, aby zahnal zlé duchy, nebo pomalovaný velrybí ušní bubínek.

"Je skvělé, že můžeme my i další muzea ukázat naše sbírky veřejnosti, když musí být naše dveře zavřené," řekla Millicent Carrollová z vedení muzea v Yorkshiru. "Jen doufáme, že jsme nikomu nezpůsobili noční můry!" dodala.

