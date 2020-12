Nejdivnější vánoční zvyky na světě. Oškliví pavouci, okurka na stromečku a do kostela na bruslích

Pro okolní svět mohou i české tradice působit poněkud zvláštně a šíleně. Jen těžko však můžeme objektivně hodnotit něco, co je tak silně zapsáno pod kůží. Vánoce se blíží a většina z nás po roce opráší rituály, jež máme prostě nesmazatelně spojené s našimi svátky. I ve světě se však vyskytují podobné tradice a u některých budete jen nevěřícně kroutit hlavou…

Na bruslích do kostela

Venezuela, země ležící na kontinentu Jižní Ameriky je pro většinu Čechů velkou neznámou. Vzdálenost od střední Evropy je veliká a pochopitelně tak i vánoční zvyky jsou poněkud jiného ražení. Proto asi nepřekvapí, že zde můžeme najít opravdu zvláštní podivnosti.

Jedna z největších je bezesporu tradice spojená s bruslením. V hlavním městě Caracas se totiž od 16. prosince do 24. prosince tradičně jezdí na kolečkových bruslích přímo do kostela. Jedná se o činnost tak oblíbenou, že jsou ve městě často i uzavřené ulice pro automobily, aby se věřící dostali do kostela bezpečně.

Dřevo z lesa

Krásné české přísloví říká, aby člověk nenosil dříví do lesa. V Litvě to pochopili a přetvořili ve svůj unikátní vánoční zvyk. Zcela logicky tak nepřinášejí dříví do lesa, ale naopak se celé rodiny do lesa vydávají, aby nějaké to pěkné polínko našli a společně za rytmu písní spálili. Rituál pomíjivosti, jenž má až pohanské kořeny, má i svou hlubokou symboliku.

Dřevo pro ně v tento vzácný den znamená obraz všech problémů, které hodí do ohně, a tím se celá rodina neštěstí zbaví. Očistný proces je tak krásnou inspirací i pro nás. Proč by se tak nemohl v České republice uchytit rituál, jenž v sobě obsahuje bilancování nad uplynulým rokem a zároveň je doplněn hudební vložkou?

Okurka na stromečku

USA je země nepředstavitelných možností. Proto člověka tolik nezasáhne, že i zde se objevují podivné tradice, jež však překvapivě nenosí červenou barvu, ani se netopí v Coca-cole. Tento konkrétní zvyk se točí kolem ozdoby ve tvaru a vzhledu kyselé okurky. Ta se tradičně pověsí na vánoční stromeček a kdo ji najde první, čeká ho v následujícím roce štěstí.

Když bude bystrý pozorovatel dítě, dostane přídavkem jeden dárek navíc. Hledání důvodů, proč je ozdoba právě kyselá okurka, nenachází odpověď. Pravděpodobné verze jsou dvě. Jedna pracuje se scénářem, kdy obchodníci v 19. století tuto ozdobu přivezli z Německa, kde ji na stromečcích také najdeme. Druhá zase připomíná příběh hladovějícího zajatce z občanské války, který po dlouhé době bez jídla v ústech dostal alespoň jednu okurku, která mu zachránila život.

Vánoční pavoučci

Na stromeček si můžete dát okurku, bonbóny v lesklém vánočním obalu, postavičky ze slámy či třpytivé koule a hvězdu na špičku stromu. To na Ukrajině se pouštějí to trochu jiné nezbytné výzdoby vánočního stromečku. Věřte nebo ne, ale většina domácností se na symbol Vánoc neobejde bez ozdoby pavouka.

Vše má základ ve staré ukrajinské pověsti, kdy chudá vdova neměla čím ozdobit stromeček pro své nebohé děti a když šla spát, ozdobili ho alespoň přátelští pavoučci. Druhý den stačil paprsek slunečního svitu a z pavučin se stalo zlato a stříbro. Rodině tento zázrak přinesl bohatství a štěstí po zbytek života.

KAM DÁL: Záchrana chalupy před zimou a mrazem. Několika jednoduchými triky můžete ušetřit tisíce korun