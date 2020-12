Záchrana chalupy před zimou a mrzem. Několika jednoduchými triky můžete ušetřit tisíce korun

Mít nemovitost je radost i starost zároveň. Člověk ji buduje k obrazu svému třeba celý život a kromě vysokých finančních nákladů je to také spousta času a síly. Zima tak může být těžkou zkouškou, kdy veškerá práce může přijít vniveč a místo krásného jara, kde můžete dokončit rozdělané plány se pustíte do opravy něčeho co stojí hodně peněz. Od toho tu jsou jednoduchá pravidla, jak na to…

Hlavně ta voda

Předtím, než uložíte svoji chalupu k zimnímu spánku je nutné nepodcenit jednu z nejzásadnějších věcí, které potřebují lidí i vaše nemovitosti. Řeč je o vodě. Nejde o zásoby k popíjení, či hygieně, ale zásadním faktorem k tomu, aby majitel předešel nepříjemnostem je ji vypustit z každé myslitelné trubky v budově.

Vysoké mrazy mohou způsobit, že voda v trubkách zamrzne natolik, že potrhá samotné trubky a majitel je tak na jaře nucen poškozenou část potrubí vyměnit. Vypustit je však nutné i splachovací nádoby na toaletě a hlavně vodu z bojleru. Tímto krokem eliminujete nepříjemné riziko devastace, která se prodraží. Řada instalatérů také radí, aby se před zimou do toalety nasypala sůl, nemrznoucí směs či denaturovaný líh.

To ovšem není vše. Jistě svoji chalupu znáte dokonale, ale přesto je dobré zkontrolovat jestli se v domě netvoří díry a spáry, kam by se mohla dostat voda, která následně může v mrazu napáchat velké škody. To samé platí pro krytiny a nedostatky kolem nich. Zničené, nedostatečně upravená místa je třeba před zimou opravit.

Pozor na hlodavce

Když člověk přestane chalupu často užívat, stává se objekt ideálním prostředím pro hlodavce. Teplo mohou najít ve vašich peřinách, gaučích a to rozhodně není nic, co byste chtěli na jaře objevit. Přivítá vás tak vůně trusu a pokrývky rozcupované v takovém stavu, že je třeba je rovnou vyhodit.

Hlodavec však do chalupy nejde primárně za teplem, ale za potravou. Ideální je tak chalupu nechat hladovět. Všechno jídlo, které jste zvyklí nechávat uložené v komodách a kuchyních je nejlepší odvést pryč. Pokud chcete mít zásoby kdykoliv připravené, uložte je do nepropustných ideálně skleněných a uzavíratelných nádob. Proti hlodavcům také fungují samozřejmě pasti, jed, ale také zvukové odpuzovače.

Nezapomeň na listí

Člověk by měl tendenci tuto činnost přehlédnout. Podzim s sebou přináší haldy napadaného listí ze stromů. Nejde však o to upravit si dvoreček, aby listí nepřekáželo, ale před zimou je zásadní odstranit listí hlavně z okapů. Při zamrznutí zanechaného listí totiž může dojít ucpání svodů a úniku vody do míst, kde vodu opravdu nechcete mít.

Když už budete zamykat a klíčky budete mít v podstatě vložené v kapse, ještě nezapomeňte na poslední důležitý krok. Visací zámky je totiž před zimou dobré namazat vazelínou, aby nebyl problém chalupu na jaře vůbec otevřít. Těchto několik kroků by vám snad mělo zachránit klidné vánoční svátky, při kterých nemusíte myslet na vše, co se mohlo pokazit.

KAM DÁL: Hubnout můžeme i chůzí. K tomu pomáhá při řídnutí kostí a proti bolestem