Nejenom Češi jsou kutilové. Nadšenci vymýšlejí svoje plicní ventilátory po celém světě

Přemek Podlaha by měl radost. Češi jsou národem zlatých ručiček a netradičních nápadů. Když je něčeho nedostatek, hned se vymyslí cesta, jak si poradit po svém. Vzhledem k tomu, že je aktuálně nedostatek plicních ventilátorů, čeští kutilové se pustili do práce, ale následují je i po celém světě.

Přemek Podlaha by měl radost. Češi jsou národem zlatých ručiček a netradičních nápadů. Když je něčeho nedostatek, hned se vymyslí cesta, jak si poradit po svém. Vzhledem k tomu, že je aktuálně nedostatek plicních ventilátorů, čeští kutilové se pustili do práce, ale následují je i po celém světě.

Na nedostatek plicních ventilátorů, které se ukázaly jako klíčové pro podporu dýchání pacientů infikovaných koronavirem, zareagovali nadšenci vlastními návrhy. Návody a technická řešení nyní zveřejňují na internetu, kde je bez nároku na odměnu dávají k dispozici všem. Zdravotníci ale před používáním těchto podomácku vyrobených přístrojů varují a upozorňují na to, že plicní ventilátor je složité zařízení, k jehož provozu je třeba odborný personál.

Ve světě?

Zkušenosti lékařů ukazují, že až deset procent pacientů trpících nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu potřebuje plicní ventilátor. Vlády se proto snaží zajistit dostatek těchto přístrojů. O tom, že je jich na trhu nedostatek, svědčí komentář britského ministra zdravotnictví Matta Hancocka. "Pokud vyrábíte ventilátory, tak je koupíme. Žádný počet není dostatečně vysoký," sdělil v britském vysílání.

Nedostatek ventilátorů je očividně i ve Spojených státech, kde prezident Donald Trump vyzval guvernéry jednotlivých států, aby nespoléhali na federální dodávky. "Respirátory, ventilátory, všechno tohle vybavení se snažte získat sami," uvedl americký prezident.

Řada nadšenců, a to i z řad odborníků a lékařů, proto přišla s návrhy kutilské výroby ventilačních přístrojů. Jedním z nich je doktor Julian Botta, který je ve třetím roce praktikantského lékařského programu na prestižní americké Univerzitě Johnse Hopkinse. Botta na webu zveřejnil specifikace pro výrobu jednoduchého mechanického ventilátoru včetně návrhu na jeho sestavení.

Podobný krok učinili i další lidé, kteří dávají k dispozici celé návrhy či postup na 3D tisk jednotlivých částí ventilačních zařízení. Tyto návody uživatelé sdílejí mimo jiné i na facebooku či GitHubu.

Botta upozornil, že to, že návrhy uvolnil, není postojem univerzity, ale že to je jeho čistě soukromá iniciativa. Poznamenal také, že specifikace zveřejnil poté, co na internetu viděl množství návodů na ventilační přístroje sestavené z toho, co dům dá, které ale nedokážou správně regulovat přetlak a množství kyslíku vháněného do pacientových plic. Jeho návrh naopak obsahuje opatření i senzory ke kontrole správného proudění kyslíku.

Nic snadného

I když z diskusí a komentářů na webu vyplývá, že některé návrhy jsou velmi zdařilé a očividně funkční, nasazení takto vyrobených přístrojů v nemocnicích či jejich oficiální schválení do provozu nebude snadné, a to i v případech nuceného snížení standardů péče. "Bylo by opravdu velice, velice složité dostat na ně povolení, obzvláště když je doma vyrábí kutilové," řekl Botta.

S tím souhlasí i Gui Cavalcanti, který založil facebookovou stránku Open Source COVID 19 Medical Supplies zaměřenou na krizové poskytování lékařského vybavení pod otevřenou licencí. Stránka, z níž se stal katalog výrobních návodů a postupů, se původně jmenovala Open Source Ventilator Project (Projekt ventilátoru pod otevřenou licencí), ale organizátoři se rozhodli nesoustředit se na ventilátory.

Cavalcanti řekl, že záchranáři v San Francisku mu doporučili zaměřit se na jiné potřebné vybavení k ochraně veřejného zdraví, jako jsou masky či rukavice. "Řekli mi, že ventilátory problémem nejsou a že problémem je doslova všechno ostatní," uvedl Cavalcanti.

Výrobě potřebného vybavení pro boj s koronavirem se věnují i další skupiny, které vznikají po celém světě. Například v Hongkongu či Itálii dobrovolníci, ale i firmy pomocí 3D tisku vyrábějí ochranné obličejové masky nebo redukce k propojení kyslíkových masek a ventilátorů. Rozšířené je i domácí šití roušek.

KAM DÁL: Kultura v karanténě. Otevřené světové galerie online a divadla, která bojují o přežití