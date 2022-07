Nejhorší masový vrah v novodobé historii: Konopkův žhářský útok na panelák v Bohumíně stál život 11 lidí

Je málo těch, kteří nezaregistrovali požár panelového domu v Nerudově ulici v Bohumíně. Letos to budou v srpnu dva roky od tragédie, která zmařila hned několik životů. Při útoku šest lidí uhořelo a pět zemřelo poté, co vyskočili z okna.

Boj o holý život

Požár vypukl 8. srpna 2020. Po půl šesté večer v 11. patře panelového domu probíhala právě narozeninová oslava. Její účastníci ještě nevěděli, že za pár minut budou bojovat o holý život, přelézat z balkonu na balkon nebo vyskakovat z okna. Pachatel zazvonil, po otevření kolem sebe rozlil hořlavinu a zapálil. Oheň se začal šířit velmi rychle a z panelového domu byla hořící past.

Záchranné složky přijaly první hlášení o požáru v 17:47, hasičům byl vyhlášen poplach v 17:49 a první dvě jednotky byly na místě v 17:54. Pachatel měl odejít před dům a tragédii sledovat. Policistům, kteří na místo dorazili, se měl přiznat a rovnou se nechal v poutech odvézt.

Upálil vlastní rodinu

Pachatel hrůzného činu Zdeněk Konopka s téměř dvěma promilemi sedl do auta, koupil 8 litrů benzínu, ten přelil do PET lahví a vydal se do 11. patra panelového domu. Tam poté zemřelo 11 lidí. Zaklepal na byt číslo 53 a škrtl zapalovačem.

Měla ho ovlivnit tragická smrt syna Marka, po níž ho semlel alkohol. Lukáše, druhého syna, s ním i jeho ženu Silvii a zbytek rodiny včetně devítiletého vnoučka Dominika v bohumínském paneláku upálil. Údajně je nenáviděl. "Byl veden nenávistí k synovi Lukášovi a záští vůči manželce Silvii, která ho opustila,“ uvedl státní zástupce Michal Król. Lukášovi měl několikrát vyhrožovat, že ho podřeže.

Syn Marek tragicky zemřel

Temné myšlenky se měly ve vrahově mysli střádat už od roku 2009, kdy tragicky zahynul jeho syn, devatenáctiletý Marek, pod koly vlaku. Dodnes se neví, zda šlo o nešťastnou náhodu nebo sebevraždu.

Konopka si dokonce nechal vytetovat jeho jméno s daty narození a úmrtím na hlavu. Hned potom začal nezřízeně pít, což se významně odrazilo ve vztazích s jeho rodinou. Temné hlasy mu měly našeptávat, aby právě 8. srpna všechny upálil. Konopka pak vychrstl benzín na vstupní dveře bytu a škrtl zapalovačem...

Zdroj: iDNES.cz, Blesk.cz, moravskoslezsky.denik.cz

KAM DÁL: Vrah pražských taxikářů: Mrtvého těla si policisté nevšimli, ještě dali za stěrač pokutu.