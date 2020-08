Nejhorší vězení ze všech. Alcatraz ve své době děsil i ty nejotrlejší zločince

Pokud konstatujeme, že se (dnes již bývalá) věznice nachází poblíž San Francisca, rozhodně to není tak blízko, aby se dalo bez problémů přeplavat. Utéct z Alcatrazu bylo oficiálně nemožné - i když se o to samozřejmě mnozí pokoušeli. Svůj trest si tady odpykávali takoví velikání světového zločinu, jako velký Al Capone nebo Georg Kely, známý jako Machine Gun. Prvně jmenovaný na skalnatém ostrově pod dohledem stráží pobyl 4,5 roku a domů se vrátil jako nemocný člověk, jehož dostihl syfilis, který v jeho těle koloval již od dob, kdy vládl prostituci v Chicagu. Macine Gun strávil za silnými zdmi pevnosti plných sedmnáct let.

Podařil se přece jen útěk?

V Alcatrazu - samozřejmě nedobrovolně - pobývali i další známí vězni. Bratři Anglinové a Frank Morris jsou například dodnes pro bývalé strážce věznice i pro historii kriminalistiky záhadou, protože se jim podařilo uprchnout z jejich cel a zcela zmizet. Nikdy se neobjevila jejich utopená těla, nikdy ale také nebyli dopadeni na pevnině. Je možné, že se jim skutečně podařilo překonat nepřekonatelné, z věznice utéct a dožívat svůj život na svobodě? Jedna z variant vyšetřování i tuto možnost připouští, dokonce kolují domněnky, že se dostali až do Brazílie, odkud prý jednomu ze strážných přišla nepopsaná pohlednice. Jak to bylo doopravdy, se dnes již asi nedozvíme, ale pokud by se to bývalo podařilo, zbořily by se teorie o pevnosti, z níž nebylo úniku. Existuje však teorie, která by tuto verzi mohla potvrzovat - jde o výzkum, kdy pomocí počítačového rozpoznávání tváří byla nalezena shoda mezi rysy jednoho uprchnuvších bratrů a muže, vyfotografovaného na brazilském venkově. Že by se to přece jen podařilo?

Za všechno může zlato

Proč vlastně pevnost, později přebudovaná na vězení, vznikla? Za všechno může objevení zlata a následná zlatá horečka v polovině devatenáctého století. Tehdy se poměrně malé San Francisco, vlastně vesnice s pěti sty obyvateli, během krátké chvíle rozrostla sedmdesátkrát(!) a bohatství, které zde bylo uchováváno, bylo nutné patřičně ochraňovat. Pevnost na skále se jevila jako vynikající nápad - a tak se stalo, že zde vznikla stavba, která měla nejprve chránit jedno z nejbojatších měst světa a později zabraňovat nejotrlejším zločincům v útěku na svobodu.

Role v občanské válce

Alcatraz sehrál svoji roli také v době občanské války v letech 1861 - 1865, kdy byla pevnost zásobena kromě děl, jež zde měla svoje místo již dávno, také tisícovkami mušket. Ty zde ale byly spíše kvůli jejich ubránění před nepřáteli. Přesto se boje Alcatrazu vyhnuly. Již v té době sem ale nedobrovolně připluli první odsouzení, tehdy šlo ještě “jen” o vězně z řad vojáků.

Konec nebo začátek?

Nic netrvá věčně, naštěstí ani války ne - a tak skončila i občanská válka a Alcatraz by si býval mohl oddychnout. Jenže tady začaly práce na modernizaci vybavení, což se ale časem ukázalo jako příliš nákladné k udržení. Navíc sem byli již od občanské války přiváženi vězni, takže o dalším využití pevnosti začínalo být rozhodnuto. Přišel rok 1907 a z Alcatrazu se stala vojenská věznice, která se v roce 1934 změnila na vězení federální, a tak to zůstalo až do roku 1963, kdy byl její provoz oficiálně ukončen. Za téměř třicet let fungování federální věznice se pokusilo celkem 36 trestanců o útěk. Pokud se to někomu podařilo, mohli to snad být jen výše jmenovaní bratři Anglinové a Frank Morris. Ostatní byli buď chyceni na útěku, zastřeleni nebo utonuli ve studené vodě zálivu.

Turistická zajímavost

Dnes je pevnost již přístupná veřejnosti a turisté, kteří sem zavítají, mohou její zdi kdykoliv opustit. Co by za to bývali trestanci dali! O kulturní památku se stará stát a návštěvníkům nabízí jak problídku bývalého vězení, tak i dřívějšího vojenského opevnění.

