Nejrychlejší zvíře světa se řítí vzduchem rychlostí, jakou jezdí Formule 1

Nejrychlejší letec v přírodě je sokol stěhovavý (Falco peregrinus). Peregrinus je latinský výraz pro cestovatele, což je příhodná přezdívka vzhledem k tomu, že tito dravci mohou na jedné okružní cestě urazit až 25 000 kilometrů, což je podle organizace Nature Conservancy jedna z nejdelších migrací na světě. Sokol stěhovavý je totiž celosvětově rozšířený pták, který se vyskytuje na všech kontinentech kromě Antarktidy.

Sokol zabíjí letem střemhlav

Sokol stěhovavý extrémní rychlosti dosahuje jen nakrátko ve chvíli, kdy se vrhá na kořist. „Loví z velkých výšek, buď ze vzduchu, nebo z vysokého stromu. Když najde cíl, padá střemhlav velkou rychlostí a útočí sevřeným pařátem, aby kořist nárazem omráčil nebo usmrtil,“ uvedl pro magazín livescience Hein van Grouw, vedoucí kurátor skupiny ptáků londýnského Přírodovědného muzea.

Sokola vypustili z letadla, trhl rekord

Podle studie z roku 2018 v časopise Journal of Comparative Physiology dosahuje sokol stěhovavý během střemhlavého letu rychlosti až kolem 320 km/h, což z něj činí nejen nejrychlejšího ptáka na světě, ale také nejrychlejšího živočicha na světě, což uvádí Guinnessova kniha rekordů.

Vědci v provedli několik experimentů, při kterých v roce 1999 vytvořila samice sokola stěhovavého jménem Frightful světový rekord poté, co byla vypuštěna z letadla ve výšce asi 5 000 metrů nad mořem. Aby mohli vědci změřit její rychlost, připevnili k jejím ocasním perům počítačový čip, který byl původně součástí záznamového výškoměru u parašutistů.

Speciální nosní dírky brání udušení

Sokoli stěhovaví mají špičatá křídla, která se podobají křídlům stíhaček, což snižuje odpor vzduchu, stejně jako kapkovitý tvar jejich těla. Sokoli loví jiné drobné ptáky a netopýry, což jsou také mimořádně hbití a rychlí tvorové, takže jejich reakce musí být naprosto bleskové. Vědce také zajímalo, jak je to při takovém letu s dýcháním. „Nosní dírky sokolů stěhovavých mají v sobě systém malých hrbolků, o nichž se předpokládá, že fungují jako jakési přepážky, které regulují průchod tekutin a snižují průtok vzduchu do dýchacích cest," řekl van Grouw.

Je přesto trochu sporné počítat sokola jako nejrychlejšího tvora na světě. Extrémní rychlosti totiž dosahuje pouze při volném pádu, není to jeho vlastní pohyb. Pokud bychom hledali šampiona, který se nejrychleji pohybuje svou vlastní silou, zřejmě by to byl netopýr brazilský (Tadarida brasiliensis), který dosahuje rychlosti až 160 km/h. Sokol stěhovavý dokáže vlastními silami letět „jen“ rychlostí 112 km/h.

Zdroj: livescience.com

