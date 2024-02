Nové důkazy o dávném umění: Picasso by bledl závistí, neandertálci mu dávají na frak

Hodně jsme se v nich spletli! Byli naši předci jen „tupými“ lovci a sběrači, nebo měli kulturní a umělecké cítění? Stále víc se zdá, že platí druhá varianta. Mnoho odborníků je dnes překvapeno, že objevují stále starší a starší důkazy o uměleckém vyjádření, což naprosto překopává to, co doopravdy víme o neandertálcích. Geniální Pablo Picasso by jim mohl v mnoha ohledech závidět.