Nově objevená planeta by mohla být jako Země. Nebo její zlé dvojče

Dvě různé skupiny astronomů oznámily objev exoplanety, která by mohla být dvojčetem Země nebo možná světem podobným Venuši. Jejich práce byla publikována v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a v The Astrophysical Journal Letters. Může to poskytnout zásadní pohled na planety, jako je ta naše – a jejich obyvatelnost.

Všechno závisí na atmosféře

Planeta Gliese 12 b obíhá kolem hvězdy, která je mnohem menší a chladnější než naše Slunce, oběhne kolem ní za pouhých 13 dní. Gliese 12 b je také o čtyři procenta menší než Země a velikostí se trochu podobá Venuši. Pokud jde o hvězdy, ty na ni září asi o šedesát procent více než na Zemi. Mnohem zajímavější ale je, že se nachází v tzv. obyvatelné zóně, tedy na místě, kde se na skalnatých planetách může držet voda v kapalném stavu.

„Zásadní bude, jak je na tom planeta s atmosférou, jaký je její potenciál. Pokud žádný a atmosféra chybí, povrchová teplota by mohla být kolem 45 stupňů Celsia, což by byl zhruba trojnásobek zemského průměru. Takže ‚k ničemu‘. V opačném případě by se ale mohly dít velmi zajímavé věci. Pak bych věřil i tomu, že na planetě může být nějaká forma života,“ uvedl pro Čtidoma.cz Jakub Karásek.

To ale prokáží nebo vyvrátí až další pozorování ze Země, odborníci doufají, že se jim podaří získat další data pomocí Webbova teleskopu. „Jestli atmosféra planety obsahuje molekulární složky spojené se životem, jako je vodní pára, kyslík a oxid uhličitý, bude to velká pecka.“

Může to být zásadní krok

Země je obyvatelná, ale Venuše není, protože zcela přišla o vodu. Protože Gliese 12 b je teplotně mezi Zemí a Venuší, její atmosféra by nás mohla hodně naučit o možnostech života a o tom, jak se planety vyvíjejí. „Gliese 12 b představuje jeden z nejlepších cílů pro studium. Může to být zásadní krok v našem chápání obyvatelnosti planet v celé naší galaxii.“

Podle Karáska bylo dodnes objeveno téměř 5 700 planet mimo Sluneční soustavu, některé z nich se Zemi více či méně podobají. Zatím se ale zdá, že naše planeta je jedinečná. „Nesmíme však zapomenout na to, že z vesmíru známe jen zlomek. Netušíme, co je ‚za obzorem‘. Za sebe říkám, že nevěřím tomu, že bychom byli ve vesmíru sami,“ doplnil pro Čtidoma.cz Karásek.

