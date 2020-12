Panelové sídliště jako lukrativní místo pro bydlení. Pražské králíkárny už nejsou k posměchu

Masivní Husákova výstavba panelových domů byla reakcí na nedostatek bydlení pro mladé a nově se formující rodiny. Vznikaly enormním tempem, často bez rozmyslu a architektonického citu. Jsou však oblasti, kde se naopak projevila ruka zkušených a schopných tvůrců. To, co bylo v minulosti k posměchu, se dnes stává často spásou. Jaké je to bydlet na sídlišti v roce 2020?