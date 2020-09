Perličky z historie: Náš nejpopulárnější český sekt slaví 50 let na trhu

Před padesáti lety mohli poprvé milovníci bublinek ochutnat Bohemia Sekt, který je v současnosti nejvyhledávanější značkou sektů v Česku. Ten od svého počátku stojí na tradičních výrobních postupech a výjimečném umění našich sklepmistrů. Díky tomu je společníkem příjemných okamžiků a přípitkem pro slavnostní příležitosti už půl století a jistě ještě dlouho bude.

17 druhů sektů

Pod značkou Bohemia Sekt dnes firma nabízí 17 druhů alkoholických i nealkoholických sektů – druhotně kvašených takzvanou charmatovou metodou v nerezovém tanku nebo v prémiové řadě sektů Bohemia Sekt Prestige kvašených v lahvích. Poslední novinkou, kterou společnost uvedla na trh na jaře, je Bohemia Sekt Ice, který se podává na ledu, případně se snítkou máty. Od dubna se ho prodalo 600 000 lahví.

Nejstarší láhev

Svoji historii i současnost značka poodhaluje v rámci pravidelných prohlídek pro veřejnost. Zde si návštěvníci mohou prohlédnout podobu první lahve Bohemia Sekt, s jejíž expedicí se oficiálně začalo 1. září 1970. Její cena byla tehdy stanovena na 29 Kčs, vytištěna na etiketu a platila jednotně ve všech obchodech Československa.

Perličky z historie

Značka Bohemia Sekt vznikla v roce 1970 a po celou dobu je vyráběna ve Starém Plzenci.

S expedicí prvních lahví sektu se oficiálně začalo 1. září 1970, v prodeji byly lahve na přelomu září a října. Cena sektu byla stanovena na 29 Kčs, vytištěna na etiketě a platila ve všech obchodech Československa. První zdražení přišlo až o 21 let později, kdy se cena zvýšila na 56 Kčs.

Spolu s Bohemia Sektem byl poprvé představen i světový unikát v podobě zátky vyrobené z plastu. Otcem nápadu a konstrukce polyethylenové zátky na výrobu šumivých vín a vlastníkem světového patentu byl vedoucí výroby a pozdější ředitel plzeneckého provozu inženýr Rudolf Voldřich. Jeho zátku začali používat i všichni ostatní výrobci sektů v republice.

Tři čtvrtiny zaměstnanců ve staroplzenecké „sektárně“ tvořily ve 20. století ženy. Existovala zde i speciální pracovní pozice tzv. setřásalky, která za směnu musela pootočit asi 20 000 lahví umístěných v dřevěných setřásacích stojanech, tzv. pupitrech.

Vizuální podoba lahve se během 50 let změnila celkem sedmkrát. Po celou dobu je neodmyslitelně spjata se zlatými prvky, které lahvi dodávají pověstnou noblesu. Vytištění zlaté barvy ale bylo pro tiskárny ve 20. století velkou komplikací. Společnost si musela mnohdy kýženou barvu pro tisk obstarávat vlastními silami a dodávat ji do tiskáren.

V roce 2018 značka uvedla zatím poslední nový design lahví Bohemia Sekt, který sklidil velký ohlas a se kterým ovládla i prestižní spotřebitelskou soutěž Novinka roku – Volba spotřebitelů.

Jedním z velkých úspěchů značky je nealkoholický Bohemia Sekt, který byl uveden na trh v roce 2007. Jedná se o jednu z nejvíce rostoucích variant.

Bohemia Sekt Centrum ve Starém Plzenci je vyhledávaným turistickým cílem, který každoročně navštíví přibližně 10 tisíc lidí. V roce 2016 zvítězilo v prestižní anketě TOP vinařský cíl, která v České republice mapuje ta nejlepší místa pro milovníky vín.

Limitovaná edice k výročí

Značka ke svému zlatému jubileu vydává i limitovanou designovou lahev nazvanou „Bohemia Sekt 50 let“, která bude k dostání na pultech obchodů a na e-shopu osobnivinoteka.cz od října. V prodeji bude pouze 200 tisíc lahví. V následujících měsících vznikne i originální knižní publikace popisující historii značky i významné milníky výroby sektů ve Starém Plzenci. Čtenáři se z ní dozvědí například to, že spolu s Bohemia Sektem se ve Starém Plzenci zrodil i světový unikát v podobě první plastové zátky na sekt a víno nebo to, že nebýt charismatického Francouze, který miloval sekt i ženy, by se šumivá vína ve Starém Plzenci možná nikdy nevyráběla.

KAM DÁL: Hrůza na zubařském křesle: bolavý zub doporučovali léčit havraním lejnem a vytržení zubu nejednou končilo smrtí pacienta