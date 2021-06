Pes obešel koronavirová pravidla, jinak by asi nepřežil. Ukazuje to na absurditu některých opatření

Jak obejít proticovidová opatření a zachránit život zvířeti? To byla zásadní otázka, která několik dní trápila britské dobrovolníky i ochránce zvířat. Nakonec vymysleli způsob, jak Pedra dostat do 434 kilometrů vzdáleného nového domova. Prostě na trase z Merseyside do Weymouth najdou tolik nadšenců v jednotlivých oblastech, aby pes splnil nařízení a v pohodě se dostal k lidem, kteří o něj budou dále pečovat.

Nařízení splnili a psa zachránili

Omezení ve Velké Británii říkala, že zvířata mohou být transportována pouze do určité vzdálenosti. „Naši zaměstnanci a dobrovolníci dostali Pedra do dočasné péče. Vzali si ho domů, nakrmili ho, někdo ho vykoupal. A tím všichni splnili povinnost, kterou jim ukládá vláda,“ usmívala se pro Daily Star Pamela Birdová z Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals s tím, že si všichni dobře uvědomovali, že jejich plán nesmí mít trhliny.

Naštěstí se jim povedlo dát dohromady dostatek nadšenců. „Dá se říct, že jsme sestavili štafetu a všichni svoji část zvládli dokonale,“ doplnila Pamela, která se sama stará o několik psů a dalších zvířat v nouzi.

Přejedl se a musel počkat

V Birminghamu se objevil malý zádrhel. Zaměstnanci centra RSPCA si ho totiž natolik oblíbili, že pro něj sehnali spoustu pamlsků. A Pedro se přejedl. „Trochu mu to narušilo cestu, musel zůstat o den déle. Ale evidentně mu to nijak nevadilo. Takovou péči asi ještě nezažil,“ potvrdila Pamela, která Pedra zachránila v roce 2020, kdy se o něj jeho bývalý pán odmítl dále starat.

Podle Birdové pes zoufale čekal na nový domov. „Případné nové pány vždy odradila jeho velikost a věk. Už to vypadalo, že zůstane sám. Byl den ode dne smutnější. Byli jsme z toho zoufalí,“ přiznala ochránkyně zvířat.

Jako by tu s námi byl od štěněte

Nakonec se ale našel pár, který se ho ujal. Co na tom, že byl přes čtyři sta kilometrů daleko! „Perfektně se k nám hodí. Okamžitě jsme si ho zamilovali. Pedro je plný života a po několika málo dnech se zdá, že je s námi od narození,“ pochvalovali si jeho "adoptivní rodiče". Snad má před sebou pejsek ještě pár veselých let.

Díky RSPCA centrům bylo po celé Anglii i v době pandemie koronaviru a restriktivním opatřením denně zachráněno mnoho zvířat. I když byla zařízení oficiálně uzavřena pro veřejnost, jejich zaměstnanci například prováděli virtuální domácí kontroly a snažili se zvířata dostat do jejich nových domovů.

Případ Pedra ale ukazuje, jak byla některá opatření nesmyslná. Měla zabránit styku většího počtu obyvatel. V tomto případě se ale do akce zapojilo mnohem více lidí, než kdyby byl pes převezen na jeden zátah...

