Pohřební rituály slonů jsou neuvěřitelně propracované. Hlavně když jde o mláďata

Tohle není ze sci-fi literatury, jde o reálné příběhy, které odborníci viděli na vlastní oči! V Indii byly popsány pohřební rituály slonů, kdy členové stáda umisťovali mláďata hlavou dolů do zavlažovacích jam a poté těla pokrývali zeminou. A to ještě není všechno, je to prostě nepředstavitelné, dokud se neponoříte do detailů.