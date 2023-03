Pořizujeme kočku: Neudělejte jí ze života peklo!

Kočka je velký závazek na 15–18 let, záleží na rase, genetické výbavě kočky, stravě a dostatku pohybu. Při správné péči se může dožít i 20 let. Nejstarší kočka zapsaná v Guinnessově knize rekordů se jmenovala Tiffany Two, byla ze San Diega a zemřela ve 27 letech.

5 zajímavostí o kočkách

Kočka stráví v průměru 2/3 dne spánkem. Dožije-li se devíti let, jen tři roky byla vzhůru. Asi 1/3 z bdělého stavu tráví čištěním kožichu.

Tito mazlíčci vyjadřují důvěru tím, že o „páníčka“ otírají hlavu.

Nerozeznávají sladkou chuť, proto se nemusíte bát, že by vám snědla nedělní zákusek.

Když kočka honí myš či jinou kořist, udržuje hlavu ve výšce pronásledovaného. Psi mají hlavu nahoře.

Podle odborného časopisu American Demographic mají samice tendenci hrabat pravou packou, zatímco kocouři levou.

Kočka nemůže šplhat hlavou dolů, protože má drápky zakřivené špatným směrem. Chce-li se dostat zpět, většinou seskočí.

Péče o kočku

Důležitá je veterinární péče, která je v ČR na výborné úrovni. S tím souvisejí i finanční náklady, a to i v případě, že je zvíře zdravé, protože očkování a odčervení je vhodné i u domácích koček.

„Nesmíte opomenout kastraci, jinak se vystavujete nebezpečí mrouskání, u samic projevující se hlasitým mňoukáním a u samců značkováním s výrazným zápachem. Zvíře můžeme kastrovat už od věku pěti měsíců,“ vysvětluje MVDr. Karolína Pelikánová. Za veterinární výlohy utratí domácnosti v Česku dvě miliardy korun ročně, přičemž kočičku chová 19 % domácností.

Je třeba se kočce přizpůsobit

Přizpůsobení bytu je nezbytné, kočka přeskočí 7x svoji výšku a na olympijských hrách by ve skoku do výšky jistě brala zlato. Miluje květiny a vyhrabat květináč je pro ni zábava na pár minut. Přeskočit následně na jinou poličku a pro srandu shodit vystavené předměty, není žádný problém.

Statokinetický receptor se nachází i u člověka a má podobnou funkci. Rozhoduje o pohybu celého těla a poloze hlavy. Je součástí vnitřního ucha.

S radostí se pověsit na záclony, nejlépe je shodit i s konzolí a pak utíkat do kuchyně a z kuchyňské linky sledovat dění v bytě. To je pro nezbednou šelmičku příjemný začátek dne. „Žádné zvíře na světě nemá drápky jako kočka, na noze má pružný vaz, který spojuje dva poslední články prstů a jsou na nich upnuty svaly nohy. Zatažený dráp je sklopený pod kůží a držen vazem v pouzdru,“ tvrdí odbornice.

Naopak, pokud kočka potřebuje dráp použít, svalem stáhne šlachu dozadu, narovná prsty a zatlačí dráp dopředu a ven. Zároveň šlachy ukotví prsty v pevné poloze. „Pro kočky je důležité obrušovat si drápky. Chcete-li zabránit zničení sedací soupravy nebo jiného čalouněného nábytku, je vhodné zakoupit, případně vyrobit vhodné škrabadlo. Kočky jsou zvídavá stvoření, proto pro ně může být nebezpečný balkón. Nachází-li se byt ve vyšším poschodí, je vhodné zabezpečit balkón před vypadnutím zvířete, a to i přesto, že k udržení rovnováhy kočkám pomáhá ocas. Kočky mají v uchu takzvaný statokinetický receptor, který dává mozku informace o poloze jejich těla. Proto dokážou při pádu ze značné výšky většinou dopadnout na tlapky,“ dodává odbornice.

Kočka jako lovec

Kočky jsou od přírody uzpůsobeny k lovu, jedním z jejich nejdůležitějších smyslových orgánů je zrak. Kočičí zornice se za světla stáhnou do úzké kolmé štěrbiny a ve tmě se pak široce otevřou. Tím pádem vidí kočky v noci o moc lépe než my. Rozeznávají pouze čtyři barvy – červenou, zelenou, žlutou a modrou. Z toho také vyplývá, že kočky mohou být aktivní i v noci.

Jak kočku krmit?

Kočičí jídelníček se skládá zásadně z masa. Dnes je na trhu doslova nepřeberný výběr kvalitních masových konzerv, kapsiček, granulí a různých pamlsků. „Díky rozsáhlé nabídce lze celkem snadno najít kompromis mezi cenou a kvalitou. A po jídle je na řadě kočičí toaleta. Kočka je velice čistotná. Naučit ji chodit na záchod není nijak složité, ale místo pro toaletu musí být vybráno správně – nesmí překážet člověku, a kočka naopak musí mít na vykonání své potřeby klid,“ má jasno Pelikánová.

Pokud nejsou tato pravidla dodržena a toaleta není čistá, kočička si poradí a použije jiné místo – například odpad ve vaně, v horším případě postel. Pomsta může mít teda opravdu nedozírné následky.

Kočka potřebuje čas

Kočka je zvíře velice chytré a dokáže být i samostatná. Jenže v případě, kdy vstoupí do bytu a zvykne si na teplo a stálý příjem potravin, stane se závislá na člověku. Každý, kdo udělá rozhodnutí pořídit si zvířátko domů, musí cítit zodpovědnost a povinnost postarat se o něj.

„Kastrace u koček znamená odstranění vaječníků a někdy i dělohy. U kocourů jsou odstraněna varlata. Zvíře je samozřejmě v obou případech uspáno. Kastrací se zamezí nechtěné březosti, utiší se sexuální pudy, čímž kočce dodáte i jistou psychickou pohodu.“

Kočka v domě přináší pohodu

Kočka, která zdomácněla, obklopí člověka láskou a příjemným vrněním. To v jejím těle uvolňuje endorfiny, které jí pomáhají lépe zvládat bolest. Říká se, že kočka v domě přináší pohodu a ochrání příbytek před negativní energií, která tam byla před jejím příchodem.

„Když je kočce věnován dostatek času, bude schopná naučit se nejen čistotě, ale také chodit na vodítku, aportovat, bez problému přiběhnout na zavolání, nebo si dokonce na povel sednout. Přesto je třeba stále myslet na to, že kočka není pes,“ doplňuje lékařka.

