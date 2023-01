Kocour v Americe dorostl do obrovských rozměrů. Je větší než pětileté dítě

Chastity Hobbs (26) kocoura Kusu adoptovala, když mu byly pouhé tři měsíce. Dokonce už tehdy byl mnohem větší než všechna ostatní koťata.

Mainské mývalí kočky jsou největším domácím plemenem koček. Dorůstají do výšky 25 až 40 cm. Tento druh koček může také dosáhnout délky až jednoho metru. Impozantní domácí šelmy průměrně váží 4 až 11 kilo. Samci bývají mohutnější než samice.

Kusa ale už ve svých pouhých devíti měsících dorostl velikosti dospělého samce. Zároveň stále nepřestává růst, pomalu se tak stává rekordmanem. Když ho jeho majitelka naposledy vážila, měl údajně již 7 kilo. Od té doby prý ale určitě ještě minimálně 3 kila přibral. Kusa se tak už nyní ocitl daleko za průměrnou váhou mainských mývalích koček jeho věku.

Chastity dokonce uvažuje o tom, že se bude muset přestěhovat do většího domu či bytu, aby se Kusa necítil stísněně. Lidé jsou prý velikostí Kusy pokaždé překvapeni a většina z nich si myslí, že jde o křížence mainské mývalí kočky s nějakou větší šelmou.

Kusovi je totiž zatím pouhých 9 měsíců, ale už teď je mnohem větší než většina koček jeho druhu. A ještě několik let poroste. Mainské mývalí kočky totiž rostou až do 5 let.

Majitelka Kusy, která žije v americké Arizoně, má ještě 3 další kočky. Po adoptování Kusy ale astronomicky vzrostly výdaje, které utratí za jídlo pro domácí mazlíčky. Chastity kupuje každý měsíc pro své 3 domácí kočky a Kusu jídlo za necelých 3 500 Kč. Své obrovské mainské mývalí kočce dokonce musela pořídit také extra velký kočičí záchod, protože se do běžné velikosti nevešel.

Kusa je prý v kočičí hierarchii až úplně na spodní příčce. Chastity tvrdí, že je zkrátka moc hodný a nechává menší kočky vládnout. I přes svou velikost je extrémně hravý a celkové soužití s Kusou je prý skvělé. Podle jeho majitelky miluje pozornost. Čím více pozornosti dostane, tím lépe.

Někteří sledující na sociální síti přirovnávali Kusu ke lvovi nebo k pokémonovi a ptali se Chastity, jestli se těší na to, že bude mít doma kočku o velikosti tygra.

Jiní uživatelé na sociálních sítích majitelku Kusy uklidňovali tím, že některé mainské kočky přestanou růst již po dovršení 2 let věku. To by ale stejně znamenalo, že Kusa dosáhne obrovských rozměrů. Aktuálně totiž měří již neuvěřitelných 123 cm.

Zdroj: Daily Star, Daily Paws

