Sláva Santa Clause díky reklamní kampani na limonádu. Pravda je však mnohem složitější

Santa Claus pro Američany samozřejmě žije na severním pólu nebo možná v Laponsku. Na Štědrý den přilétá na saních, které táhnou létající sobi, a do domácností se s dárky vkrade přes svoji korpulentní postavu úzkým komínem.

V pověšené ponožce tak ráno americké děti nacházejí nějaký ten dárek. Tato legendární postava má mnoho zdrojů inspirace v historii, ale i mýtech o svatém Mikuláši. Za vznik současné podoby amerického Santy však může jedna cukrem přesycená limonáda…

Chuť Vánoc

Když se na obrazovce objeví několik osvícených červených kamionů, které si to štrádují zasněženou krajinou za zvuku rolniček, je hned jasné, že Vánoce se blíží. Komerční rozměr tohoto svátku je prostě všude a když slavná firma Coca Cola pustí do vysílání svoji tradiční reklamu s vánoční tematikou, může se pomalu začít slavit.

V žádném jiném případě totiž tolik nefunguje lidová tradice a firemní marketing v tak úzkém propojení. Dnešní americké Vánoce by prostě bez černé limonády vypadaly možná úplně jinak.

Holandští osadníci

Základním principem Vánoc zůstává fakt, že se 24. prosince narodil Ježíš Kristus. V mnoha zemích však tyto svátky dostaly svoji specifickou podobu. Ne všude totiž nosí dárky pod stromeček Ježíšek. V USA se o to stará Santa Claus, o jehož slávu se v Severní Americe postarali holandští osadníci již v 17. století.

Tehdy se jednalo o svatého Nikolase, což byla obdoba našeho svatého Mikuláše. Holanďané mu říkali Sintaklaas, což je jen několik písmenek od dnešního Santy.

Nejzajímavější na této legendární postavě je však vznik jeho podoby. Mylně se totiž mnoho lidí domnívá, že právě Coca Cola vytvořila jeho současný vzhled. Jak to tedy doopravdy bylo?

Dávno před limčou

Tlustý roztomilý dědeček s bílým plnovousem, červeno-bílým županem svázaným černým páskem, na hlavě čepici a v ústech dobrou náladu. Současná podoba Santy Clause má mnoho inspirací a svatý Mikuláš se v něm nezapře. Otázkou však zůstává, jestli za tím vším opravdu stojí Coca Cola.

To je však omyl. Zmíněný vzhled Santy totiž lidé znají již od šedesátých let 19. století. V roce 1863 ho do červeného kostýmu oblékl ilustrátor Thomas Nast a jako adresu mu přisoudil severní pól. Až ve dvacátém století dostala jeho popularita světový rozměr. Nejdříve ho jako symbol svátků použila nápojová společnost White Rock, ale titul globální superstar získal až v roce 1931 díky zmíněné Coca Cole.

Ta Santu Clause od této doby pravidelně zviditelňovala skrze reklamy. Komerční tradice funguje dodnes. Americké děti tak posílají své dopisy na severní pól a připravují Santa Clausovi sušenky a mléko na krbu i díky reklamám na světoznámou limonádu.

